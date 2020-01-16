“发掘无人驾驶零部件技术”...现代摩比斯在美国设立革新据点. January. 16, 2020 07:42. by 森尼韦尔=池民九记者 warum@donga.com. “如果创业公司有的新技术和现代摩比斯的生产能力相结合，就能制造出创新的汽车零部件。” 去年12月4日(当地时间)，记者在美国加利福尼亚森尼韦尔见到了摩比斯风险投资硅谷中心负责人柳时勋，他这样解释了现代摩比斯进行全球创业公司发掘和投资的理由。在以环保和无人驾驶为代表的未来汽车时代，不仅强调整车企业的作用，也强调汽车零部件公司的作用。现代摩比斯也强调开放型革新(Open Innovation)战略。 现代汽车集团的零部件子公司现代摩比斯于2018年11月在硅谷建立了投资据点摩比斯风险投资公司。虽然现代汽车集团运营的开放型创新中心“Cradle”位于硅谷，但现代摩比斯为了集中发掘无人驾驶和环保汽车相关配件技术，另外设立了事务所。现代摩比斯相关人士解释说：“如果说Cradle是从中长期的观点出发进行创业公司发掘和投资的话，摩比斯风投公司就是致力于寻找适用于现有业务的技术或服务的概念。” 早在数年前，全球汽车零部件巨头德国大陆集团和博世、日本电装、爱信等就在硅谷建立了大规模的研发(R&D)中心或投资据点，挖掘拥有新技术的创业公司。现代摩比斯继硅谷之后，去年6月在中国有实力的创业者们聚集的深圳开设了第二个开放创新据点“M.Cube”。 现代摩比斯在去年10月为确保起到无人驾驶(自动行驶)汽车的眼睛作用的“LiDAR”技术，在向全球占有率第一企业美国Velodyne投资进行5000万美元(约585亿韩元)规模的股份投资时，主导业务的正是摩比斯风投公司。现代摩比斯计划与Velodyne一起批量生产无人驾驶第3阶段(有条件的自动化)用LiDAR系统，从2021年开始供应给整车企业。柳负责人表示：“Velodyne将提供技术，现代摩比斯将负责批量生产，实现协同效应。” 摩比斯风险投资公司计划，今后首先向拥有将车辆的主要行驶信息和路向图标大幅照耀驾驶员视野的增强现实(AR)头戴式显示器和人工智能(AI)基础大数据处理技术等的创业公司进行投资。柳负责人表示：“在硅谷一带，想要首先发掘优秀创业企业的全球零部件公司之间展开了激烈的竞争。摩比斯风投公司将具备更加简洁的决策结构，迅速进行投资。”

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