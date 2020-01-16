“前-现任教皇司祭独身制矛盾论”进化的本笃. January. 16, 2020 07:42. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 强调不允许已婚人士担任司祭叙品的“司祭独身制”必要性的前教皇本笃十六世(93岁)的合著书卷入了真伪争议。共同作者，来自西非几内亚的红衣主教罗伯特•塞拉(75岁)主张“得到本笃十六世的许可后将他的名字加了进去”，但本笃十六世方面予以否认。当初预定在15日发行的书也被推迟了公开。 据意大利《安莎ANSA通讯社》等报道，本笃十六世的秘书，大主教格奥尔克•根斯巴因14日主张称：“本笃十六世要求塞拉红衣主教在书中删除本笃十六世的名字。本笃十六世曾把对司祭独身制的各种见解和来稿转达给他，但从未承认过合著者部分。”他接着说“连书发行前的最终版本内容都没有确认”，敦促删除本笃十六世的名字，以及书中的他的签名等。 该书名为《在我们的心灵深处：司祭、独身主义、天主教的危机》，内容包括维护天主教传统，坚持司祭独身主义。随着争议的扩散，当天红衣主教塞拉表示：“尊重本笃十六世的意愿，将这本书改为我的专著。但是书的内容不会进行修改，而是会写他为写作做出了贡献。”不过，目前尚不清楚该书何时出版。 具有保守倾向的红衣主教塞拉目前担任制定和保护天主教纪律的教皇厅敬信圣事部部长一职。2014年11月他被方济各教皇(84岁)任命为红衣主教。 此次事件还引发了本笃16世和方济各教皇之间的矛盾。阿根廷出身的方济各教皇一直主张“在缺少司祭的亚马逊地区等应该废除独身制”。这也是有分析称前教皇是否通过这本书来反对现任教皇的路线的原因。一些人甚至提出阴谋论，称教皇厅内的保守派为了攻击具有进步倾向的方济各教皇，利用了本笃十六世。

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