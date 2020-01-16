把“贿物的象征”4000瓶茅台酒倒入下水道的中国官员. January. 16, 2020 07:42. by 尹完準 zeitung@donga.com. 2017年秋天，中国贵州省副省长王晓光察觉到与茅台酒(照片)相关的自己的腐败调查已经启动。茅台酒是被誉为中国国酒的最高名酒。紧张的他把自己收贿得到的堆满一屋子的4000瓶茅台酒倒进了一个大缸子里。为了掩盖酒的昂贵身份，他把年头已久的年份酒的包装盒全撕掉了。茅台酒年份越久价格越高。 即便如此，他还是觉得不安，他开始把缸里的茅台酒扔进自家厕所的下水道。看到他弯着腰在卫生间里倒这些酒，王晓光的妻子感叹，扔也扔不掉，喝也喝不了，送也送不完，倒也倒不尽，早知如此，何必当初。 王晓光最终被监察部门查处，2018年因受贿、贪污等罪名被开除党内职务和公职。12日，中国中央电视台详细报道了王晓光案的腐败情况。 他还从贵州省茅台集团那里以家人和亲戚的名义办理了4张茅台特许专卖经营权。他在7年间获利4000万人民币(约67亿韩元)。卷入王晓光腐败案的茅台集团董事长袁仁国去年也被开除党职和公职。 袁仁国不仅向贵州等地方政府官员行贿，还向中央政府官员行贿茅台酒销售点经营权。即使获得销售权，茅台酒每年也只能卖出数吨。但袁仁国将数十吨至数百吨的销售权悄悄交给了高层官员。王晓光出售茅台酒131.48吨，获利丰厚。 广东省深圳市一家国有企业因在新年活动中举办高价茅台酒晚会被监察部门查处。据深圳电视台报道，深圳市国有建筑公司光明区建设发展集团有限公司的全体员工在4日举行的年例报告会上，以每瓶8000元的价格，共喝了20瓶茅台酒，价值约2700万元。深圳市监察部门以违反《公务员杜绝奢侈风气规定》为由，解除了该企业董事长的职务。 有人指出，在中国，毛泽东等中国最高权力者喜欢喝的茅台酒一直被当作国民酒，但现在茅台酒已经成为腐败和奢侈的象征。据悉，2017年3月朝鲜国务委员会委员长金正恩首次访问中国时，中国国家主席习近平在晚宴上赠送的茅台酒是20世纪60~80年代生产的最高级品质，当时价格为128万元人民币(约2.15亿韩元)。

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