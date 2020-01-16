当“红裤子精灵”遇上“控球魔术师”. January. 16, 2020 07:43. by 姜泓求 windup@donga.com. “红裤子的胜负师”金世煐(27岁•未来资产)将与美国职业棒球大联盟(MLB)的传奇投手格雷格•麦德斯(54岁)和汤姆•格拉宾(54岁)一起同场竞技。在16日拉开帷幕的2020赛季美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛揭幕战钻石度假村冠军赛(总奖金120万美元•约13.9亿韩元)中，球迷将有幸见到如此珍贵的场面。 本次比赛在美国佛罗里达州的布埃纳维斯塔湖高尔夫球场举行，与其他巡回赛不同，将以Pro-Am方式(职业选手和业余选手混合)进行。包括近两年夺冠的26名职业选手在内，名人、业余高尔夫选手等共87人参赛。当然，排名竞争是职业和业余选手分开进行的。职业选手在不设淘汰线的情况下，将在4天内进行72洞比杆赛，业余选手则以史伯特记分法(Stableford System)进行比赛。 参加本次比赛的名人阵容非常豪华。金世煐继上个赛季的最后一场巡回锦标赛后，将挑战跨季两连冠，她与MLB名人堂成员麦德斯、格拉宾同组，参加第一轮比赛。与两名投手一起带领亚特兰大队获得1995年世界大赛冠军的约翰•斯莫尔茨(53岁)与LPGA巡回赛9胜得主布鲁克•亨德森(加拿大)、现役美职棒大联盟选手乔什•唐纳德森(35岁)分在一组。斯莫尔茨还是去年名人赛的冠军。共获得3个冠军的内莉•科达(美国)将与7次赛扬奖得主罗杰•克莱门斯(58岁)和两届赛扬奖得主贾斯汀•伯兰德(37岁)一起进行比赛。 史伯特记分法是对老鹰、小鸟、标准杆、柏忌、双柏忌等各项记录赋予额外分数，获得最高分数的选手获得冠军的方式。一般的史伯特记分法是柏忌1分，标准杆2分，小鸟3分，老鹰4分等，但在此次比赛中，老鹰将得到5分，一杆进洞8分，信天翁(少于标准杆3杆)得10分，该记分法鼓励选手进攻，因此比赛将变得更加有趣。 朴仁妃(32岁•KB金融集团)也时隔4年参加1月的比赛。她的意图是，从年初开始提高排名，以便参加东京奥运会。朴仁妃表示：“希望能通过尽可能多的比赛，获得更多(积累排名积分的)机会”，她将与前美国职业橄榄球联盟(NFL)选手理查德•登特、业余高尔夫选手马克•坎廷等选手同场竞技。

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