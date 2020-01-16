紧盯着供品的青瓦台、法院、政府公职人员们纷纷出马参加议会选举. January. 16, 2020 07:43. . 今天离4·15国会议员选举还有90天，是准备参加选区选举的公职人员的辞职时限。对此，包括“亲文核心人物”总统前国政状况室室长尹建荣在内的青瓦台人士接连辞职。政府、地方政府的高级公务员和部分法官也纷纷辞职。这些人大部分都喜欢执政党的公推。执政圈为了总选的胜利，下达了总动员令。 其中，参加选区竞选的青瓦台出身人士达70多人。总统政务首席秘书姜琪正昨天出面澄清说：“原本从事政治的人，不能算青瓦台出身。”但是这种标准本身是随意的，而且政治人士出身的青瓦台人士的青瓦台经历溢价在党内引起争议后，也可以看出他们想乘胜追击的意图。执政党内部甚至有人担心，即使适用同样的标准，也比前政权多出3倍左右。 前蔚山市经济副市长、涉嫌蔚山市长选举下命调查事件的“嫌疑人”身份的宋炳基前天被免职。在接受检察机关调查的嫌疑人身份状态中，很难进行议员免职，因而蔚山市被怀疑利用职权免职为参加议会选举铺平了道路。宋前市长是否最终参加大选，目前尚未确定。如果以嫌疑人身份参加议会选举，难免会受到“企图破坏检察机关调查的政治手段”的批评。 传出执政党聘请说的法官们也辞职了。他们都是曾担任过进步倾向法官组织会长或批评前任大法院院长梁承泰体制的人士。法官的政治中立性和独立性比任何职业都重要。虽然不能无条件地责怪法官们的政治选择，但是他们担任法官时的行迹与在大法院院长梁承泰体制下建立自己的职位的执政圈的志向相似，这有可能成为政治负担。有人担心，现政府上台后，随着进步倾向的法官们直接前往青瓦台，司法部的政治化是否会进一步加剧。 参加议会选举的公务员的辞职不能一概而论。但是，为了议会选举的胜利，几乎下达总动员令的执政党和把公职当作积累选举经验的中间桥梁的公务员的行为理应受到批评。国民们应该冷静地分辨玉石。

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