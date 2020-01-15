机器人之爱. January. 15, 2020 07:36. by 文学评论家·全北大学教授 /. “美丽”，把小孩放在婴儿车上的奶奶听到那声音后转过头来。那是一个穿着牛仔裤和运动鞋的青年。“好美丽啊，真的。”好象是看到孩子说的话。对像我这样的老人，那是不可能的。青年读懂了她的心，说道：“不，那个，是说你很美丽。” 这是尹伊亨作家耀眼的短篇小说《丹尼》中出现的场面，在这里“美丽”的人就是为双职工夫妇抚养孙子的奶奶。她是像海豚一样拼命的、18个月大的孙子的奴隶。还有，青年是看管游乐场附近的别人家孩子的人工智能机器人。 与机器人不同，老奶奶没有名字。像我们这些扶养儿女老了、老了又扶养孙子的苦命老奶奶一样，没有名字。丹尼认为“忍受”这种生活的奶奶“美丽”。其实，“美丽”一词是女主人开玩笑操纵丹尼说的。但是其他的话都是他自己说的。他为奶奶提行李，买喜欢的羊羹，祝她生日快乐，还听奶奶讲故事。奶奶既感激又感动，同时也感到负担和不舒服。因为她从来没有受到过这样的款待。让丹尼不要联系，也正因为如此。当然这是反语的表现。 但丹尼既不联系，也不接电话。然后被警察抓获。他以独自照看孩子、奶奶辈的其他奶奶为对象，索要100万到1000万韩元后被捕。追究起来，是奶奶的错。他以前说想一起生活时，奶奶说必须有钱。可是，老太太如果照实作证，可以救他，但又嫌可恶又不方便、又怕麻烦又忙，只好选择沉默。对她来说，首先是自己的感情。但丹尼却二话没说，选择被解体而死的一条路。对他来说，“美丽”的奶奶是第一位的。彼此思考的方式如此不同。我们的爱情到底在哪一方呢、什么程度呢？

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