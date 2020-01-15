文在寅总统：“尹锡烈要求检察机关人事案超出法律”. January. 15, 2020 07:37. by 韩相俊记者、朴孝睦记者 alwaysj@donga.com,tree624@donga.com. 文在寅总统对反对检方人事安排的检察总长尹锡烈表示：“要求法务部长只有先制定出人事案给他看到，才能提出意见，这是与人事程序背道而行的事情”，“不知道过去是否有过这样的事情。如果有过这样的事情，真的是享受到了超出法律的权限和权力。”这是对拒绝改进人事意见的尹锡烈的直接打击，因此日后围绕青瓦台相关检察调查等的争议将进一步扩散。 文在寅14日在青瓦台迎宾馆举行的新年记者会上表示：“检察机关拥有调查权，但部长和总统拥有人事权。”他还说：“检察总长应该对人事问题发表意见，如果法务部长要求‘过来说’，那么就应该服从”，“如果说必须向第三个场所提交名单，这和人事程序背道而驰。”针对法务部长秋美爱认定“违背我的命令”的尹锡烈拒绝改进人事意见的行为，文在寅两次使用“与人事程序背道而行”的描述，对尹锡烈进行公开批评。文在寅虽然表示，“不想用那件事来评价尹总长”，但对于“是否信任尹总长”的提问，他没有当面立即回答。 文在寅就检察机关的调查表示：“如果对任何案件都选择性地认真调查，而对某些案件不认真调查，将失去对调查公正性的信任。”他还说：“在检察机关的严格调查过程中，由于调查权不能得到节制，或者公开嫌疑事实，所以才会引起舆论的关注，国民会觉得行使超越法律的权力和权力，所以要求检察改革。” 对于前法务部长曹国，他表示：“与（调查）结果无关，曹国前部长至今所经历的苦楚，就已经欠下了巨大的人情债”，“希望（国民）现在放过曹国前部长，把他有罪无罪交与审判结果来决定。” 文在寅就南北关系表示：“如果最大限度地扩大合作关系，将有利于促进朝美对话，并在必要时允许部分免除对朝制裁或采取例外措施时有助于扩大国际社会的支持。”他还表示：“因为边境地区合作和个别旅游不会触犯国际制裁，所以完全可以摸索。”朝鲜在批评转达美国总统特朗普信息的韩国“咋咋呼呼”“不要瞎掺和”的同时，表达了重启金刚山旅游的意愿，再次确认了推进韩朝合作事业的意向。 对于房地产对策，文在寅说：“部分地区的价格急剧上涨，都让老百姓产生了抵触情绪，价格应该恢复到原来的水平。”这表明了采取上调拥有税等超高强度的追加对策，要把房价暴涨的江南地区的房价回落到执政前水平的意志。

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