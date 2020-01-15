美国在签署贸易协议前，解除对中国“汇率操纵国”的认定. January. 15, 2020 07:38. by 李建赫, 朴湧 gun@donga.com,parky@donga.com. 离与中国签署第一阶段贸易协议还剩两天的13日，美国突然解除了对中国“汇率操纵国”的认定。这距离两国间的贸易战争达到最高潮的去年8月，中国被认定为汇率操纵国过去了5个月的时间。有预测称，世界金融市场的不确定性得到缓解，韩国经济也将得到喘息。美国维持了对韩国的“观察对象国”地位。 美国财政部当地时间13日发布《主要贸易国宏观经济及汇率政策报告》，将中国排除在汇率操纵国之外。同时将中国和韩国、日本等列为10个观察对象国。去年8月，美国在1994年以后时隔25年中国人民币汇率突破1美元兑7元人民币后，以“中国为了人民币贬值进行了大规模介入”为由，将中国指定为汇率操纵国。 美国财政部长史蒂文•努钦发表声明说：“中国承诺加强(货币政策的)透明度和责任性，制止(人民币价值的)竞争性贬值(competitive devaluation)。”接着他表示“与中国的第一阶段贸易协议为美国产业和劳动者们提供了经济增长的机会”，表现出了期待感。 解除汇率操纵国认定措施是在美国和中国签署第一阶段贸易协议之前进行的。中方贸易谈判代表，副总理刘鹤当天抵达美国华盛顿，准备15日的签字仪式。有分析认为，美国全面解除汇率操纵国的禁令虽然看起来像是美国的让步，但可能是为了从根本上切断中国推翻贸易协议的可能性。

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