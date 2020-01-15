

韩国政府将在世界上率先构建以第4代无线通信技术为基础的灾难安全通信网，并从今年开始提供服务。该通信网不仅可以传送声音，还可以传送照片和影像，因此灾难发生时可以快速掌握情况并采取应对措施。



行政安全部14日表示，在世界上首次构筑了以长期演进(LTE)为基础的灾难安全通信网，并在今年开始了第一阶段的示范运营。灾难安全通信网是警察、消防、地方自治团体等灾难应对相关机关为了交换现场信息而使用的通信网。在此之前，各机关都一直使用着利用超短波无线通信(VHF)或极超短波无线通信(UHF)的对讲机或KT powertel等单独通信网。



此次新建成的灾难安全通信网，各单位将使用一个通信网络，可以将救灾现场的图片•影像发到其他单位或接收相关信息。



通信将使用智能手机或对讲机形态的终端设备。警察、消防情况室、一线派出队、消防署等，以及到达灾难现场的警察、消防员等数千人可以同时进行集团通话。其优点是，与原有通信社的移动基站及商用网联动，在全国任何一个地方都可以使用通信网。



2003年大邱地铁火灾发生时，参与事故处理的警察、消防等使用不同的通信网，为防止再次发生此类事件开始讨论灾难安全通信网构筑工作。2014年经历岁月号事故后，正式开始推进。相关工程共投入了1.5万亿韩元的预算。按照中部、南部、首都圈的顺序分3个阶段进行，第一阶段是在大田、世宗、江原、忠清地区的警署开始提供服务。从明年开始，全国范围内的服务有望实现。行政安全部相关人士表示：“双重构筑传输网，即使出现故障，也可以防止通信中断。计划今后发掘并提供灾难现场的无人机应用、物联网基础现场监控等多种服务。”





朴昌圭 kyu@donga.com