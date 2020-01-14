急速推进的保守联合……没有时间围绕弹劾、议会选举的份额进行争论. January. 14, 2020 07:53. . 自由韩国党和新保守党在4·15议会选举93天前，正式开始了保守联合的对话。这距离两党参与的革新联合推进委员会成立只有4天。自由韩国党表示将把推进委员会的保守联合六原则作为最高委员会正式方案得到认可后，新保守党立即回应将开始两党之间的对话，因此保守联合的讨论迅速升温。 当初，推进委员会在“革新和联合”的原则下，提出了反对文在寅政权的所有势力的大联合。作为六项原则之一提出的“弹劾问题不应成为议会选举胜利的障碍”的条款也是保守联合的关键。因为对前总统朴槿惠弹劾的看法和处理法的差异，是泛保守势力内部矛盾的起点。自由韩国党同意包含上述内容的六项原则，从而找到了新保守党一直要求的三项原则中“跨越弹劾之江”的切入点。 围绕弹劾问题，新保守党内部未能完全消除怀疑，而且党内还存在反对意见，而未能团结泛保守势力，只能依靠两党的联合启动，终究存在局限性。但是保守联合是不能再推迟的紧急课题。保守势力应当守护自由民主主义和市场经济，为了它的未来和能够支撑这一局面的议会选举胜利，已没有再拖延的时间。如果推迟到议会选举正式开始的春节之后，很明显，会出现互相争斗而自取灭亡的情况。 此前，针对执政党和一群小在野党携手在密室里结为“4+1”协议体，保守势力无能为力，而保守联合也是保守势力从这一错误中摆脱出来的方法。保守势力被弹劾问题绊住手脚，互相争斗，因而未能顺应牵制和均衡的民主主义原则，这也是事实。保守政治圈有责任摆脱这种过去，展示出新的未来。为此，应该抛开弹劾纠纷和议会选举份额的竞争，为自由民主主义这一大义，首先挽救保守的基础。只有保守政治圈摆脱矛盾和反目，展示为包容年轻人而妥协、通过协商解决问题的能力，才能得到国民的响应。现在时间已所剩无几了。

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