》日本舰队的误判. January. 14, 2020 07:53. by 历史学家 . 1942年6月，日本联合舰队的舰艇正在横穿太平洋。目标是美国的最前沿基地——中途岛。如果要说太平洋战争的决定性战役，相比袭击珍珠港而言，首先要提中途岛海战。日军出动了8艘航母、11艘战列舰和23艘巡洋舰。在战列舰中，还有世界上最大的战列舰“大和”。美军只有两艘航母，没有战列舰。巡洋舰、驱逐舰的规模只有日本的三分之一。美军的鱼雷轰炸机经常被叫作“飞行的棺材”，鱼雷经常哑火。实际上，美军鱼雷轰炸机的战果几乎为零，被肆意屠杀。日军的“零式战斗机”虽然后来暴露出弱点，但当时还是恐怖的战斗机。从今天的美国来看，这是一个令人难以置信的劣势，从那之后到现在，可能从来没有经历过这种悲壮的经历。 在一场输不起的战斗中，日军反复做出无法战胜的行动。奇怪的是，在这个世纪的航母大战中，双方指挥官斯普鲁恩斯和南云忠一都是初历者。但是与惊慌失措的南云不同，斯普鲁恩斯发挥了卓越的判断力。双方的人才管理系统存在致命的差异。这是比一切的失误的总和更大的失误。日军将舰队分成三部分。其中一支舰队前往阿留申群岛，无谓地引诱美军舰队。美军根本没有可以受到诱骗的舰队。 最后时刻，美军将正在维修的“约克敦”号拖入大海。差点成为航母8比2的战斗变成了4比3的战斗。日军为什么会犯这样的致命错误？据笔者猜想，日本也害怕美军的产业能力。似乎在美国完全转换成战时产业体制之前，日军患上了“强迫症”，即要最大限度地打击美国，尽量减少自己的损失。因此，日军经常歪曲事实，执着于不正确的战术。解决现实问题的最好办法是正确认识现实，坦率地表达自己的处境。无论是个人还是国家，都很难做到这一点。

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