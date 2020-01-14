拜腾CEO：“将与韩国5G技术合作升级自动行驶”. January. 14, 2020 07:53. by 郭道英 now@donga.com. “如果苹果公司造车，会怎么造呢？” 2017年在香港见到的前特斯拉副社长、宝马副总裁和日产的3名专务理事就这一主题展开了激烈的讨论。在各自国际汽车公司的电装业务部门，他们经历了20年的大风大浪，直觉告诉他们汽车市场也将迎来“iPhone时刻”。正如iPhone在以折叠式手机为主的手机市场上出现后改变了业界的定义一样，人们预感到汽车市场也会如此。在从明年开始韩国全罗北道群山工厂将生产5万辆电动车前夕，被称为“中国特斯拉”的电动汽车企业“拜腾”诞生了。 ○ 拜腾，中国特斯拉的诞生 8日(当地时间)，记者在美国拉斯维加斯举行的世界最大家电•信息技术(IT)展示会“CES2020”上见到了全球电动汽车企业拜腾的联合创始人兼首席执行官(CEO)丹尼尔•基尔赫特(戴雷博士)。日产出身的他和宝马出身的卡斯滕•布莱特菲尔德、特斯拉出身的史蒂芬•伊夫桑一起创立了拜腾。 戴雷博士说:"成立拜腾时，我们都沉浸在‘设备’之中，而不是‘车’。我决心把硅谷和欧洲、中国的基因都整合起来，打造一个能够对抗特斯拉的品牌。拜腾被称为“中国特斯拉”，但包括德国人CEO在内的核心人才是德国和美国国籍的技术团队。这是一家在△南京(工程•制造)△上海(营销•营业) △香港(投资) △圣克拉拉(软件•自动行驶) △慕尼黑(设计)等全世界设立总部的跨国公司。 当天在现场展示的拜腾主力车型M-Byte是拥有玻璃材质的车顶、内部正面48英寸曲面屏幕和Level4无人驾驶(只有在紧急时刻驾驶员才会介入的完全自动行驶)的未来型汽车。戴雷博士表示，“此前在车上的时间一直都是浪费时间。我们想把它打造成家庭生活、工作和社会活动的基地。” 仿佛证明了他的话一样，能覆盖驾驶席和副驾驶席的M-Byte的长屏幕与其说是仪表盘，倒不如说更接近家庭影院画面。该屏幕将成为车辆行驶路线、天气、日程等各种信息和视频内容欣赏等车内活动的大本营。戴雷博士表示，“我们的屏幕不仅尺寸大，而且离驾驶席还有一段距离。不适合现车本体。因此，我们首先设计了用户经验(UX)，然后根据这个设计了车辆本体。” ○ 韩国是5G技术领先国家，通过互联汽车取得成功 拜腾在韩国GM离开的群山工厂将于明年中期开始批量生产M-Byte，规模为5万辆。这款车的全球市场售价最低为4.5万美元(约5200万韩元)，因此被评价为在“性价比”上领先特斯拉。价格相近的特斯拉Model3(5369万韩元)在充满电的情况下行驶距离为352公里，但拜腾的行驶距离约为459公里，可以再多行驶100公里。 当问及为何将韩国市场定为初期测试平台时，戴雷博士表示：“10年内无人驾驶时代将到来。韩国是5G移动通信领先国家，我们在那里不是简单的电动车，而是想通过互联汽车取得成功。”他还不错说，“以我们的成功故事为基础，我们也可以把韩国的5G推向世界市场。” 在韩国企业中，SK电讯公司是拜腾的第一家合作企业。计划在国内上市的拜腾车型上将搭载T地图等国内用户熟悉的服务，同时展开市场营销。戴雷博士表示：“与CES上见到的SK电讯社长朴正浩达成共识，认为汽车不再是移动工具，而是设备。”

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