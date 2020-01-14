华丽复活的“全冠王”崔珉祯和“起跑高手”黄大宪. January. 14, 2020 07:54. by 兪載泳 elegant@donga.com. 这是一次华丽的复活。右手3枚，左手2枚，共获得5枚金牌的“短道速滑女皇”崔珉祯(22岁•城南市厅)的表情非常明朗。 11日至13日，崔珉祯在加拿大蒙特利尔举行的国际滑联(ISU)短道速滑四大洲锦标赛上包揽了5个项目的冠军，成为全冠王。在500米、1000米、1500米、3000米超级决赛和3000米团体接力赛中，她都站上了领奖台的最高处。 男子顶尖选手黄大宪(21岁•韩国体育大学)摘得了4枚金牌。黄大宪在3个个人项目和团体接力赛(5000米)上席卷了所有金牌，在3000米超级决赛中获得第七名。虽然来自欧洲、中国、加拿大的部分招牌级选手没有参赛，但崔珉祯和黄大宪表现出了无人可及的“个人技术”。 因大学学业导致训练不足等原因，状态恢复困难，本赛季表现不佳的崔珉祯在学期结束后，像个“外场超越的修道之人”一样，久违地在所有项目中都发挥出了最后翻盘的真正实力。 前短道速滑国家代表队主教练朴世宇(现全北道厅)吹捧说：“崔珉祯的外道超越速度非常快。外道超越对运动员体力的消耗非常大。一般选手们在外道滑一圈半左右，如果无法超越就会直接导致比赛崩溃，但崔珉祯却不同。”朴前教练接着补充道，“看到崔珉祯的外道超越，她并不是在远处滑，而是紧贴着对方选手滑行。减少距离损失的同时伺机进行超越。对于一般选手来说，这是一项非常艰难的高级技术，而且容易‘被判犯规’。” 在韩国弱项男子500米项目上展示世界最强实力的黄大宪的“闪电起跑”越来越有威力。500米是只滑行4圈半的最短距离项目，在第一个半圈起跑时，能否占据靠前位置几乎会左右最终的名次。他凭借第一个半圈起跑6秒中后期的lap time(绕跑道一周时间)，在2017~2018、2018~2019赛季世界锦标赛500米比赛中战胜最强者武大靖(中国)等选手，实现了两连冠。去年11月在美国盐湖城举行的2019~2020赛季世界杯第一站500米比赛中获得金牌时，他在半决赛和决赛上的成绩分别为6秒59和6秒64。 黄大宪的所属经纪公司Bravo&New的相关人士表示：“在本赛季开始前，为了培养向前突进的爆发力，积极培养上肢力量。”韩国短道速滑的传奇人物，蔚山大学教授金基勋表示：“以前的国家队选手都是通过‘全能’来培养的，但现在每个项目都会消化特色节目。上肢的力量对提高爆发力有效果。短距离速度滑冰运动员的上肢非常发达，就是因为这个原因。” 气势磅礴地迎接新年的崔珉祯和黄大宪将于下月7日参加在德国德累斯顿举行的ISU世界杯第五站比赛。

한국어