美国总统安全事务助理：“特朗普向金正恩转达重启谈判的意愿”. January. 14, 2020 07:54. by 华盛顿=常驻记者李正恩、申娜莉记者 lightee@donga.com,journari@donga.com. 美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布赖恩（照片）表示，美国向朝鲜转达了重启无核化谈判的意愿。但是，朝鲜通过外务省顾问金桂宽的谈话事实上拒绝了这一要求，因此预计很难找出处于胶着状态的朝美谈判的突破口。 奥布赖恩当地时间10日在接受美国网络媒体Axios的采访时表示：“我们与朝鲜进行了接触，转达了希望延续去年10月在瑞典斯德哥尔摩举行的谈判的意愿。”接着他解释说：“通过各种渠道，我们传达了希望重启谈判和履行朝鲜国务委员会委员长金正恩对韩半岛无核化承诺的意思。”该采访是12日报道的。 他虽然没有提及美国向朝鲜传达这一意思的时间和方式，但很有可能是特朗普总统在金正恩生日（8日）时发送的生日祝贺信息中包含了上述内容。Axios也提到了特朗普总统的生日祝贺信息，并解释说：“特朗普总统似乎想依赖他与残酷的朝鲜独裁者的热乎的个人关系。” 奥布赖恩还对金正恩没有送出去年年底预告的“圣诞礼物”（挑衅）表示出了慎重的期待。他分析说：“这是一个积极而鼓舞人心的信号。”但他同时表示，“这并不意味着未来不会进行某种测试”，同时透露了朝鲜挑衅的可能性。 但是金桂冠在11日的谈话中似乎向特朗普总统表明了有似回应的、详细记录了朝鲜对此的立场，表明了拒绝对话的意思。金桂冠明确表示：“朝美之间要想重新建立对话，只有在美国完全同意我们提出的条件的情况下才有可能。”韩东大学教授朴元坤（音）表示：“朝鲜很清楚，美国没有（大幅让步）的想法，也没有办法大幅让步。所以阐明了长期的正面突破路线。” 在这种情况下，朝鲜外宣媒体“回音”13日批判韩国是“美国的第51个州”，称韩国在没有美国允许的情况下无法决定是否重启韩美联合军事演习，并用实名指责了韩国国防部长官郑景斗。

한국어