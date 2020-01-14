“龙珠寺三世佛会图是正祖时期金弘道团队的作品”. January. 14, 2020 07:54. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 立体的佛祖和菩萨的模样看起来像是文艺复兴时期的欧洲圣画的京畿华城市龙珠寺大雄殿后佛帧。利用西洋画技法，被解释为20世纪初作品的这幅别具一格的帧画，被分析为是1790年檀园金弘道(1745~?)等图画署画员主导绘制的宫中绘画杰作。 汉城大学艺术系教授姜宽植在国立中央博物馆发行的学术杂志《美术资料》最新一期上刊载的论文中称，“龙珠寺《三世佛会图》是金弘道、李命基、金得臣等宫廷画员和与王室亲近的画僧们一起全面运用正祖(1752~1800年)时代发达的西洋画法，创造了佛画史上史无前例的新样式。” 龙珠寺是正祖将父亲思悼世子的坟墓显隆园(隆陵)转移到华城后，为祈求冥福而设立的寺院。被称为《三世如来体帧》的该帧画因为没有记录画家等的画记，所以围绕制作时期一直争论不休。姜教授在论文中特别关注“主上殿下(正祖)寿万岁，慈宫殿下(惠庆宫洪氏)寿万岁，王妃殿下(孝懿王后)寿万岁，世子殿下(今后的纯祖)”这一写在画中央的祈祷文。姜教授表示：“把位阶处于下方的慈宫写在王妃前面，很有可能是因为正祖生前的指示。”更何况，姜教授对这幅佛画进行红外线摄影后发现，祈祷文原本是“主上 王妃 太子”的长寿祈愿书，之后覆盖并修改成现在的样子。姜教授认为，竣工第二年的1791年1月，正祖来到龙珠寺，看到祈祷文句后，很有可能指示让人将自己的母亲加入其中。 也有人反驳说，1800年之前，因为纯祖是世子册封前的元子身份，所以制作时期是在那以后。但论文却写道：“对《韩国的佛画》(前40册)收录的朝鲜佛画的祈祷文进行了全面调查，结果在18世纪与世子的存在与否无关，按照惯例将主上、王妃、太子放入祈祷文中。”1825年，龙珠寺住持登云在《龙珠寺寺迹记》中写道，这幅画是金弘道创作的。水原府官厅记录中也记载，正祖任命金弘道等为监董，管理画佛画相关事务。据说，监董不仅担负监督的职责，也有自己亲自绘画的职责。

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