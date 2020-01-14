伊朗反政府示威升级，有报道称“警察甚至向示威队发射实弹”. January. 14, 2020 07:54. by 李世亨, 金潤鍾 turtle@donga.com,zozo@donga.com. 伊朗政府承认击落乌克兰客机后，伊朗国内反政府示威加剧。部分示威现场还出现了警察发射实弹的报道，因此很多人担心会发生人命损失。 据《纽约时报》12日报道，12日，伊朗首都德黑兰市中心的阿扎迪广场、德黑兰大学、沙希德·贝赫什蒂理工大学等地举行了大规模反政府示威。克尔曼沙、西拉兹、塔布里兹和伊斯法罕等其他城市也发生了示威。反政府组织“国民抵抗委员会（NCRI）”当天表示，至少17个省发生了示威。 警察用催泪瓦斯和橡皮子弹镇压了示威民众。据悉，一些警察甚至发射了实弹，态度强硬。英国《卫报》报道说，警察向德黑兰主要地铁站发射了催泪瓦斯，因此部分示威民众无法正常呼吸，发出尖叫。 示威民众对伊朗政府在客机坠毁初期隐瞒击落事实感到愤怒，并罕见地要求最高领袖哈梅内伊下台。在政教合一的伊朗，仅批评最高领导人就最高可被判处2年徒刑。 有人担心，如果示威进一步扩散，伊朗政府可能会采取不分青红皂白的镇压行动。虽然伊朗政府予以否认，但据路透社报道，由于经济困难等原因，自去年11月15日反政府示威开始后，在镇压过程中仅两周就有1500人死亡。 在这种情况下，2016年在巴西里约热内卢奥运会跆拳道57公斤级比赛中获得铜牌的伊朗首位女子奥运会奖牌得主阿丽扎德（22岁）干脆宣布流亡。她对社交媒体说：“我不想成为虚伪、撒谎、不正义的，只是表面文章的伊朗的一部分。我要离开伊朗”，直接针对伊朗政府。去年将阿丽扎德评选为“年度世界100位女性”的英国广播公司（BBC）报道说，阿丽扎德目前正在荷兰进行训练。有分析认为，此次反政府示威以年轻人为主，因此预计阿丽扎德宣布流亡将掀起轩然大波。 西方国家敦促伊朗参加谈判。美国总统特朗普当天在推特上留言说：“（谈判）完全取决于他们，但核武器不行。不要杀死示威民众”，敦促与美国进行谈判。英国、法国、德国等西欧国家也通过联合声明表示：“敦促伊朗改变所有违反核协议的措施，完全遵守协议。为了中东的稳定，我们已经做好了与伊朗进行谈判的准备。” 伊拉克巴格达北部驻有美军的拜莱德空军基地当天再次遭到火箭弹袭击。据美联社报道，8枚俄制喀秋莎火箭弹击中基地，包括两名军官在内的4名伊拉克士兵受伤。

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