尽情嘲笑韩国却执迷“特朗普交情”，朝鲜的傲慢和卑躬屈膝. January. 13, 2020 07:33. by 李哲熙记者 klimt@donga.com. 朝鲜11日以外务省顾问金桂冠的名义发表谈话，针对韩国进行赤裸裸的批评，称“不要瞎掺和”。此举确认了了朝鲜“通美封南（与美国沟通但排斥韩国）”政策的基调。与此同时，谈话再次强调朝美首脑之间的交情，但也声称，“想要再次实现朝美对话，只有在美国完全同意我们提出的要求的条件下才有可能。” 这一谈话虽然借早巳退出一线的闲人名义发表，但这是进入新年以来朝鲜首次对外发布的信息。其契机是前一天青瓦台国家安保室长郑义溶透露，美国总统特朗普向朝鲜发送了对国务委员会委员长金正恩的生日祝贺，朝鲜因此对韩国政府进行了尽情嘲弄。谈话在谈到韩国传达者的作用时称之为“闹腾”“咋咋呼呼”“不想成为傻瓜，最好自重身份”，进行了尽情嘲笑。 但是朝鲜想说话的对象是美国。与韩方的通知不同，朝鲜特地宣传收到了特朗普总统的亲笔信，夸耀朝美首脑之间的亲密关系。朝鲜称，两位首脑之间存在所谓的“特别联系通道”，两人之间的关系是“全世界都承认”。这相当于承认，在推迟大型挑衅、制造持久战的局面下，金正恩信得过的唯一一条线工具就是与特朗普总统的关系。 同时，谈话声称朝鲜在过去的朝美对话中一直在受骗，称金正恩不会“以私人感情为基础谈论国家大事”。这是朝鲜再次抬高了朝美会谈的重启条件。去年2·29岁河内会谈破裂时，朝鲜声称不会进行拿解除对朝制裁和废弃宁边核设施进行交换的谈判。朝鲜的意思，是最终孤注一掷，也不再需要朝美工作磋商、再加上上韩国的三方谈判，再次直接进入首脑之间的谈判。 朝鲜方面此次也在猛烈批评的同时，把它当作对美“求爱”的借口。对弱者毫不留情，对强者卑躬屈膝，这是朝鲜的典型伎俩。被朝鲜用来与美国沟通交流的第一块跳板，也是韩朝关系。当然，取决于将来韩国政府在什么位置上如何行动，韩国也有可能恢复斡旋者、推动者的地位。但如果把对朝认识停留在一年半之前平壤的盛情款待中，韩国只会成为朝鲜顺手的玩物。

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