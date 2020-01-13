勇敢坚持的后果. January. 13, 2020 07:34. by 卞钟国记者 bjk@donga.com. 笔者在2018年夏天参观过位于瑞典哥德堡市的沃尔沃汽车公司托斯兰达生产工厂。向沃尔沃的相关人士问起了10年前的往事。问的是2008年金融危机当时，沃尔沃的经营状况恶化，被中国的吉利汽车收购时的情况。工厂的生产量减少到30%左右，总部和工厂约有2500名员工被解雇。 沃尔沃的9名董事会人员中，有3人是工会委员。瑞典是工会力量强大的代表性国家。但是并没有激烈的罢工之类的事情。工会直面现实，反而要求资方构建人气模式，重新恢复雇用。沃尔沃相关负责人表示：“什么时候罢过工，我都想不起来”，“工会很强大，但对公司情况灵活应对。”目前，沃尔沃托斯兰达工厂恢复到了正常发展时期的工人数和生产率。 但是，2020年韩国汽车行业的新年话题是“罢工”。起亚汽车工会的部分罢工将持续至13日和17日为止。因为去年未能与公司方面就工资及团体协商缩小意见分歧。疲于应付罢工的雷诺三星工厂干脆宣布关闭车间，工厂关门大吉。 雷诺三星占去年产量一半的日产“Rogue”已经中断了代工等，生产经营状况急剧恶化。眼下是公司方面急需从总公司获得后续车型XM3的生产量的重要时期，公司方面因此呼吁劳资双方分担痛苦。但是，工会进行了高强度的的罢工。仅在2018年和2019年，部分和全面罢工就高达500小时左右。据推测，公司遭受的累计销售额损失达4500亿元以上。好不容易就2019年的工资交涉达成了协议，写下了内容为不会再进行罢工的和解协议。但是，从上个月起，又围绕2020年的工资协商发生矛盾，采取了多种罢工招术，或是突然没有任何预告地进行了罢工，或是特别告知工会会员让他们举行罢工。据推测，上个月20日以后进行的袭击罢工已导致了约1100亿韩元的生产损失。 最终，公司再也无法继续面对目前的情况，准备实施关闭工厂车间的强硬举措。而且是没有期限的无限期关闭。据说，雷诺三星釜山工厂是世界工厂中每小时人力工资最高的地方。但工会没有退缩。相反，他们计划前来首尔开展斗争。去年国内汽车产量跌到了400万辆以下。产量减少到了2008年金融危机时期的水平。对于汽车行业来说，400万辆是心理上的“马其诺防线”。如果这一数字被打破，则意味着我国汽车行业正在萎缩。 理由各种各样，但存在根深蒂固的劳资对立，是无法否认的。去年，除现代汽车之外，所有企业工会都进行了罢工。 随着主要企业的罢工，工厂开工率下降，产量无疑只能萎缩。去年韩国国内5家整车企业的销售量，内需为153万辆，海外为639万辆左右。这比前年分别减少了0.8%和4.5%。 罢工虽然是法律保障的权利，但如果没有了职场和企业，权利也会变得一无用处。笔者不由得思考，10年前离开瑞典托斯兰达工厂的工人们，是没有罢工的勇气而没有举起罢工的旗子吗？ “韩劳总”的故事：罢工并不仅仅是汽车业界的故事。虽然大部分罢工的中心是民主劳动总联盟（民主劳总），但作为两大工会之一的韩国劳动组合总联盟（韩劳总）的动向也非同寻常。在实力不如“民主劳总”而失去第一把交椅的地位后，一向被评价为稳健的“韩劳总”内部也越来越高地出现了“强大的韩国劳动组合总联盟”的呼声。在第27届董事会成员候选人讨论会上，部分候选人声称，“韩劳总因为没有高举斗争的旗帜，在现场已经失去了信任”，“就算是和总统签订了协议，但如果韩劳总能够站起来，就算是政策协议老爷爷，也一定要废除。”一位业内人士表示：“如果民主劳总和韩劳总都表现强硬，产业界将有一半会发生动摇”，“每一瞬间都是如履薄冰。经营企业真的太难了。”

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