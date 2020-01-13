现代汽车：“5年内将在美国市场销售100万辆汽车”. January. 13, 2020 07:35. by 金道炯 dodo@donga.com. “我们注意到，以帕利塞德(Palisade)上市为契机，乘坐丰田、本田、雪佛兰的美国顾客正在转向现代汽车。随着高级车捷恩斯的飞跃，到2025年，将力争在美国市场实现100万辆的销量。” 这是9日(当地时间)在美国加利福尼亚州芳泉谷的现代汽车美国销售法人(HMA)见到的现代汽车北美地区本部长兼全球首席运营官(COO)何塞•穆诺茨和捷恩斯北美地区首席执行官(CEO)马克•德劳索异口同声表明的美国汽车市场分析和未来目标。 现代汽车去年在美国销售了71.7万辆汽车。在美国整体汽车市场比2018年缩减1.1%的情况下，现代汽车的销量反而增加了4.7%，出现了明显的反弹。 大型运动型多功能车(SUV)帕利塞德去年下半年在美国市场上市，在SUV全系列车型中，伊兰特(美国名ELANTRA)的销量达到了16.8万辆，途胜销量为13.7万辆，带动了整体销售量。与日本及美国品牌展开激烈竞争的帕利塞德自上市以来，每月销量都在5000辆以上，可谓功不可没。 穆诺茨本部长表示，“在美国主要汽车公司纷纷放弃轿车的情况下，对于即将进入正式营销的新型索纳塔，经销商的反应相当不错。”在SUV阵容的完善上，现代汽车推出了索纳塔和伊兰特等轿车新车，预计今年的销售目标为72.8万辆，比去年增加2.5%。 攻占美国市场的另一个王牌是高级车品牌捷恩斯。捷恩斯去年仅G70、G80、G90三款轿车就售出2.1万多辆，与2018年的1万多辆相比，销量翻了一番多。作为首款SUV车型，GV80将在今年夏天投放美国市场，并再次跃跃欲试。德劳索CEO强调表示：“豪华运动轿车G70销售第一年就横扫了包括‘2019年北美年度轿车’奖在内的主要奖项，竞争力得到了认可。现在是在美国市场拓展捷恩斯品牌定位的好机会。”

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