美国似乎两次发送祝贺金正恩生日的信息. January. 13, 2020 07:35. by 韓相準 alwaysj@donga.com. “我们已经直接收到了美国总统的亲笔信。” 朝鲜外务省顾问金桂宽在11日的谈话中，就美国总统唐纳德•特朗普发来的祝贺朝鲜国务委员长金正恩生日的信息发表了上述讲话。青瓦台国家安保室长郑义溶表示，在访美期间我们收到特朗普总统发给金正恩主席的生日祝贺信息，并把相关信息转达给了朝鲜，但朝鲜方面称“已经从美国那里直接得到了”，事实上否认了青瓦台的说明。 综合多名政府相关人士的说明，如金桂宽所表明的那样，朝鲜可能是收到了两条祝贺金委员生日的信息。韩国政府一位高层负责人表示：“通过朝-美渠道传递了一条信息，而通过南北渠道我们又向朝鲜转达了郑室长访美期间从特朗普那里收到的祝贺信息。” 当初，青瓦台对特朗普总统发来的祝贺金委员长生日的信息感到高兴。结束访美后于10日回国的郑室长在回国记者会上首先提到了特朗普总统的祝贺信息。他认为，在朝-美对话陷入僵局的情况下，通过首脑间的“自顶向下法”，可以期待对话取得进展。 但是，金桂宽表示另外收到了特朗普总统的信息，对韩国方面转达的信息讽刺说：“韩国当局非常兴奋，全身颤抖，用紧急通知文告知了我们。”因此，外交界部分人士指出，是不是郑室长明知朝-美间存在热线，但想强调韩国的中间人作用，并强调“通过我们转达了生日祝贺信息”？青瓦台解释称，“不知道(特朗普)发送两条信息的先后关系。”

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