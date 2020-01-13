低头的伊朗：“将处罚炸毁客机的责任人”. January. 13, 2020 07:34. by 李世亨 turtle@donga.com. 伊朗政府当地时间11日表示，从德黑兰霍梅尼国际机场起飞后不久坠毁、导致176人死亡的乌克兰航空公司客机，是被失误击落的。 伊朗军方当天通过国营电视台表示：“击落乌克兰客机是因为人为失误造成的。”伊朗总统哈桑·鲁哈尼通过推特表示：“将查明是谁导致了这一巨大的悲剧和不可饶恕的错误，将予以处罚。”鲁哈尼总统还向因叙利亚内战和开发核武器而于2012年与伊朗断交的加拿大总理特鲁多打电话表示道歉，表明了彻底查清真相的决心。在这一事故中，有63名加拿大籍乘客遇难。 美国10日宣布对伊朗制裁新措施，把包括伊朗最高国家安全会秘书阿里·沙姆哈尼在内的8名伊朗高级官员和钢铁企业等17个机构列为制裁对象，与他们交易的人也将面临制裁。

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