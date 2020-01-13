国内重肺炎疑似患者与“新型冠状病毒”无关. January. 13, 2020 07:34. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 据悉，从中国湖北省武汉市回来后出现肺炎症状的30多岁女性与“新型冠状病毒(Novel Coronavirus)”无关。此前，中国卫生当局于9日表示，肺炎患者集体发病是因为感染了新型冠状病毒。 12日，疾病管理本部针对去年12月13~17日去过武汉的中国籍女性A某(36岁)进行了“泛冠状病毒(Pan-Coronavirus)”检查。该检查可确定是否感染了各种类型的冠状病毒。A某的情况有所好转，于11日出院。疾病管理本部负责人表示，“虽然无法确定具体原因，但至少可以确认不是冠状病毒。” 疾病管理本部要求中国卫生当局共享有关新型冠状病毒的基因信息。但是，中方尚未公开相关信息。另据中国武汉市卫生健康委员会公布，感染新型冠状病毒的61岁男性肺炎患者9日死亡。但是，考虑到尚未确认人与人之间的传播事例，而且3日以后也没有出现新增患者，所以疾病管理本部计划维持目前水平的检疫措施。

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