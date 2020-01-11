《社论》特朗普和郑义溶的"闪电会晤”，应积极应对美方加大的霍尔木兹派兵期待. January. 11, 2020 08:40. . 美国总统特朗普昨天在白宫会见了为进行韩美日三国高级别磋商而访问美国的青瓦台国家安保室长郑义溶。特朗普突然出现在了郑室长与白宫国家安保助理和日本国家安全保障局长会面并进行三国高级别磋商的场合。特朗普总统席间强调，韩国和日本是美国在印度太平洋地区最坚强的同盟。 虽然特朗普总统具体说了些什么并未公开，但分析认为，他直接与郑室长等人会面，是在间接地表示美国对霍尔木兹海峡派兵、驻韩美军防卫费分摊问题、朝美核谈判等堆积如山的同盟悬案的高期待。 就霍尔木兹派兵问题，韩国政府也不能盲目推迟决定。此前，韩国政府一直在讨论改变青海部队作战范围等问题。现在应该把加强韩美同盟放在第一位，首先表现出积极参与的意志。至于派兵部队的规模、时间、方法等，不要急于求成，应该慎重研究，但也要考虑作为国际社会负责任国家要做贡献的义务。1991年海湾战争时，日本虽然捐献了130亿美元的巨额资金，但由于没有参加多国部队，被华盛顿嘲笑为“ATM（现金提款机）外交”。这一次，日本决定派遣自卫队。 韩国70%的中东产原油和30%的天然气通过霍尔木兹海峡进口。不仅要确保能源的稳定，还要寻找能动性地实现青海部队活动目的之一的“国民安全保护”的最佳方案。因为安全非常重要，所以需要周密的准备和磋商，细致地限制派兵目的，活动范围也要避开纷争核心地区。 随着中东危机的加剧，霍尔木兹派兵问题逐渐转变为朝核、驻韩美军防卫费分摊额磋商等复杂交织的韩美两国之间的函数关系。霍尔木兹派兵将对对文在寅总统新年南北经济合作构想表现出否定态度的美国态度和无核化谈判的动力恢复产生影响。但是，面对2月底的议会选举，也要防范伊朗对与美国合作提出警告的冒险主义。考虑紧张程度降低的时期，保护居住在中东地区的韩国侨民的安危，才是首要课题。

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