谁说当时我们不是这样？. January. 11, 2020 08:41. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. 变身为“综艺小苗子”的前篮球代表队教练许载（55岁）并不总是走花路。曾经叱咤赛场的他，在考虑退役的30多岁时，坐在板凳上的时间也增加了。虽然身为不能保证参赛的第六名球员，但平生第一次经历反而培养了自己。“平时经常对候补选手后辈们说这样的话。‘休息了一段时间才出来，就只能打成这样吗’。”真正轮到我到了这一处境，脸自然火辣辣的。”也就是说，作为替补上场的他，汗流浃背，投篮也不投好，很难控制平衡。从此以后，他不再对后辈们胡乱说话了。 许丁茂教练在脱掉队服后，作为职业篮球KCC队主教练，取得了两次冠军、一次亚军的成绩。他是第一个在1997年创立的职业篮球赛中以选手和教练的身份全部夺冠的人。“回想球员的晚年，惜字如金，为球员带来悲欢离合，这对球队的战斗力有很大帮助。”这样看来，许丁茂的电视形象与作为篮球记者观察了近20年的球员时期的华丽形象大相径庭。他被称为“篮球总统”“篮球九段”，搅动对方防守的耀眼个人技术、爆发性的投篮等，都充满了领袖风范。凶狠的目光像激光。无论额头被磕破、鲜血直流，还是手指折断，他都是坚守球场的拼搏精神的代名词。 但是电视人许载却有些疏忽。众所周知，他是有名的酒徒。对方防守队员甚至开玩笑说，因为从他嘴里散发出酒味，所以无法阻止。最近播放节目的前一天，他一点酒都不沾，上这样的综艺节目，就像傻傻的“许呆萌”。让人无语的踢空或是像邻家大叔一样的温暖微笑，不禁让人忍俊不禁。与独断专行者、独角戏角色相去甚远。将两个儿子都培养成篮球明星的许丁茂说：“对孩子们说，要关心队友，要先敞开耳朵而不是嘴。”说不定，他是在以在镜头前放下权威的方式以身作则。 以排球名将而出名的镇川国家代表选手村长申致容（65岁），在进入新年后变得和许丁茂一样忙碌。因为7月东京奥运会在即，周围人的关心度越来越高。辛村长在过去四年里率领太极战士们流汗苦练，在担任三星火灾队主教练时，以制造冠军而闻名。他足足执教了20年球队，取得了77连胜，8次V联赛，共16次登上冠军宝座。与选手的沟通和彻底的管理排球起到了主要作用。 本赛季职业排球男子组7支球队的主教练中，有6人是辛村长的弟子。申村长如果见到成为教练的弟子，就会像口头禅一样强调。“让他们说话小心点。如果对选手们说‘为什么连这种东西都做不好’‘如果我做的话会做得更好’，只会招来反感。前面说完‘是’‘是’，背转身就哼着‘你自己好好干吧’。”这是在长期的教练生涯中领悟到的真诚建议。他说：“面包和金钱不是年轻人的全部。尊重和倾听是指导的基础。只有打动球员的心，才能赢得比赛。”在冬季体育之花篮球和排球界风靡一时的许教练和辛村长。虽然项目不同，但是在球场内外长时间处于顶峰的秘诀，有些地方十分相似。 现在是以新年觉悟的宏大题材下各种决心的时期。比往年提前的春节也即将到来。全家人聚在一起，就像过节一样丰盛的宴席一样，也会展开丰盛的言谈宴。过去马克吐温曾这样说过：“如果人需要多说话，可能就会长成两张嘴和一只耳朵。”不管是哪一世代。

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