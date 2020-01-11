美、加声称“乌克兰客机遭伊朗导弹袭击”. January. 11, 2020 08:42. by 朴湧 parky@donga.com. 美国和加拿大当局下决论称，当地时间8日在伊朗德黑兰坠毁的乌克兰航空公司的客机是被伊朗导弹击落的。 《纽约时报》9日援引美国官员的话说，“伊朗防空系统SA-15发射的两枚俄制导弹击落了客机”。《纽约时报》还公开了事发当时拍摄的长达19秒的视频。美国总统特朗普当天在白宫会见记者时说，“另一方可能有人犯了错误”，把矛头对准了伊朗。 在此次事件中失去生命的176人中，继伊朗（82人）之后死亡人数最多的是加拿大（63人），加拿大也把原因归结为伊朗导弹。加拿大总理贾斯汀·特鲁多在记者招待会上说：“我们从加拿大情报部门和盟国那里获得了几份情报”，“这些证据表明客机是被伊朗的地对空导弹击中坠毁的。这似乎是偶然发生的事情。”乌克兰国家安全和国防委员会书记奥列克西·达尼洛夫谈到，事故原因的主要假设包括俄制“托尔”等地对空导弹袭击。 伊朗当局对此予以否认，称这是“极大的谎言（big lie）”。伊朗政府发言人阿里·拉维耶伊说，这是“针对伊朗的心理战”，伊朗将允许事故当事国参与调查。美国联邦交通安全委员会和事故飞机制造公司波音公司决定参与事故调查。

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