秋美爱提前封杀检特侦组，检察机关对青瓦台进行搜查. January. 11, 2020 08:42. by 申東秦, 黃聖皓 shine@donga.com,hsh0330@donga.com. 法务部长秋美爱10日向大检察厅下达了特别指示，在另行成立非职务制的调查组织时，要事先得到法务部长的批准。分析认为，这是为了事前阻止检察总长尹锡烈接受被降职到地方的检察长组成特别调查组。 法务部当天下午1点40分通过“法务部长特别指示”公告表示：“非职务制调查组织在例外情况紧急、不可避免的情况下，必须得到人事、组织等检察事务的最高监督者法务部长的批准。”法务部决定在修改总统令《检察厅事务机构相关规定》时，明文规定上述内容。 虽然正式理由是法务部正在推进的缩小检察机关直接调查部门等检察机关改革基调的延长线，但很多人分析说，这是为了控制在大检察厅设立独立调查机构的检察总长的调查裁量权。 根据大检察厅的惯例，检察总长为了处理有可能引起国民疑惑或引起社会关注的重大问题，可以在大检察厅暂时运营具有独立地位的特别调查本部。可以任命高检长或检察长为特别调查本部长，听取调查结果报告。 检察机关内外以尹光雄、韩东勋、朴赞浩等检察长为中心组成了特别调查组，继续调查曾指挥青瓦台“平息柳在秀监查疑惑”和蔚山市长介入选举疑惑的大检察厅领导层人事变动。根据秋美爱的特别指示，如果没有得到部长的批准，那么成立特别调查组本身就是“不履行指示”，有可能成为惩戒的理由。 当天上午，尹光雄再次对青瓦台进行了扣押搜查。首尔中央地方检察厅公共调查2部（部长检察官金泰恩）对涉嫌在2018年6•13地方选举之前帮助蔚山市长宋哲浩设计选举公约的时任青瓦台高级行政官张焕锡的工作地——青瓦台自治发展秘书官室进行扣押搜查。这是现政府执政以来第三次对青瓦台进行扣押搜查。前一天对张焕锡的住宅和政府首尔办公大楼内的总统直属国家均衡发展委员会办公室进行扣押搜查后，仅过一天就前往青瓦台，开始搜集证明介入选举嫌疑的资料。

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