通过“决胜球”拯救球队的李东俊. January. 11, 2020 08:19. by 李承鍵 why@donga.com. “因为是球队在本次大会的第一场比赛，我们配合得并不好。我们将彻底备战与伊朗队的第二场比赛，必须无条件战胜对手。” 从控球率67.6%(韩国)VS32.4%(中国)来看，虽然压倒了对方阵营，但却很难打开对方的球门。90分钟常规时间过后，比分依旧为0比0，似乎会与同组实力最弱的中国队握手言和。 包括伤停补时在内，痛快地结束郁闷的93分钟的是在下半场第13分钟替换上场的李东俊(23岁•釜山)。事实上，在最后一次进攻中，他接到金镇圭(釜山)的传球，在禁区右侧晃过一名防守队员后，冷静地将球踢入球门左侧死角。这是一粒让如果再坚持几十秒，原本可以拿到1分的中国队变得茫然若失的“(足球中的)决胜球”。 10日凌晨(韩国时间)，凭借李东俊的出色表现，在泰国松克拉的坦苏拉农体育场结束的亚洲足球联盟(AFC)23岁以下锦标赛(东京奥运会预选赛)小组赛C组第一轮比赛中，韩国队以1比0战胜中国队。在此前进行的比赛中，同组的伊朗队和乌兹别克斯坦队1比1战平，由此韩国队成为C组的第一名。在与中国队的历史战绩(23岁以下代表队)中，韩国队以11胜3平1负的绝对优势继续领跑。 李东俊在去年的K2联赛比赛中，以攻击点(进球或助攻)全体第2位(13球7次助攻•国内第1位)的成绩当选为最有价值球员(MVP)。因为是第二级联赛，虽然没有受到太多关注，但在关键时刻，却让中国队再次想起“恐韩症”，足见其存在感。随着釜山队去年成功升级，今年球队将征战K1联赛。 毕业于釜山下属的开成高中的李东俊在各年龄段的代表队中都有着出色的表现。在2015年水原JS杯国际青少年足球赛上，他作为队长带领球队，其领导能力也得到了认可。他身高173厘米，体重64公斤，个子不高，但速度很快，进球能力很强。就读于崇实大学，并于2017年进入职业足坛的他，第一年只参加了8场比赛，但2018年23场比赛攻入4球，成为了球队的主力攻击手。在23岁以下国家队中，他更是7场比赛攻入5球。李东俊表示，“在最后的机会中没有失去集中力，这似乎是很好的结果。我们会展现更加充满斗志的比赛。”韩国队将于12日下午7时15分在同一地点与伊朗队进行小组赛第2场比赛。

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