雷诺三星法国副总裁莫索斯将于本月末紧急访韩. January. 11, 2020 08:19. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 在雷诺三星汽车劳资纠纷日益加深的情况下，法国雷诺集团二号人物，制造总管副总裁何塞维森特-德罗斯•莫索斯(照片)将于本月末访韩，访问釜山工厂后将与釜山市高层负责人进行面谈。在资方以关闭工厂来对抗工会的“游击式罢工”的情况下，莫索斯副总裁是否会发出警告性信息，备受关注。 10日，据雷诺三星和釜山市透露，莫索斯副总裁将在春节休假后的本月末访问韩国，并前往雷诺三星釜山江西区总公司和工厂、首尔江南区事务所等。这是雷诺三星工会自去年2月举行历史最长时间的罢工后，莫索斯首次访韩。大部分分析认为，莫索斯时隔11个月再次来到釜山是为了向雷诺三星发出警告信息，提醒现在的情况和当时一样严重。 去年，莫索斯副总裁当时曾警告工会说，“釜山工厂每小时的生产费用是雷诺集团工厂中最高水平，如果生产成本进一步上升，将丧失竞争力。”雷诺集团持有雷诺三星79.99%的股份。预计莫索斯副会长此次访韩期间也将与工会方面见面。 雷诺三星虽然应该从雷诺集团得到XM3出口量的分配，但由于连续两年围绕工资协商的罢工，在数量协商上遇到了困难。去年12月20日，工会要求将基本工资上调8.01%，并展开罢工，资方表示“可以讨论奖金等工资补偿方案，但日产‘Rogue’委托生产需要在去年年末结束，经营状况恶化，劳资双方必须要分担痛苦”，寸步不让。 特别是，在夜间工作时间展开罢工的工会从本月6日开始将战略改为对白班工作人员的指名罢工，使矛盾进一步加深。指名罢工是任意要求特定工会成员在1、2个小时内部分放下手中的工作，因此被称为“游击式罢工”。釜山工厂在一条生产线上混合生产多种汽车，如果生产线的几个地方停止生产，整个生产就会受到影响，给公司带来更大的损失。对此，雷诺三星于10日对夜间工作组采取了部分闭厂的措施。 另外，莫索斯副总裁还将在此次访韩期间会见吴巨敦市长等釜山市高层人士。这是根据釜山市要求与雷诺三星进行面谈而做出的决定。釜山市可能要求雷诺将电动车等未来型环保汽车的物量交给釜山工厂，并进行设备投资。据悉，雷诺方面将强调釜山工厂与雷诺的西班牙工厂相比，租税制度不利，在因劳资纠纷蒙受损失的生产量恢复之前，将要求减免财产税等支援。雷诺方面还表示，如果劳资矛盾长期化，循环休职是不可避免的，因此想向釜山市提出财政性、行政性支援的要求。 釜山市相关人士说：“如果雷诺下决心投资未来汽车，我们将制定包括预算在内的相关方案，并立即提供支援，因此计划向莫索斯副总裁提出相关内容。”

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