朴恒绪踏上新神话挑战之路. January. 10, 2020 07:51. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “身体、精神方面的准备都很完美。球队将堂堂正正地通过小组赛。” 这是即将参加2020年东京奥运会亚洲区最终预选赛亚洲足球联盟(AFC)23岁以下锦标赛的越南23岁以下国家足球队主教练朴恒绪(61岁)9日在泰国举行的正式记者会上说的话。他补充说：“我知道，我们被称为本届大赛的‘黑马’。但我们的对手也都很强，我们不会掉以轻心。” 越南队历史上首次冲击奥运会决赛圈，在亚足联23岁以下锦标赛中与阿联酋、约旦和朝鲜队同分在D组。越南队将于10日晚7时15分(韩国时间)在泰国武里兰与阿联酋队进行小组赛第一场比赛。 2017年10月担任越南队主教练(兼任A代表队•23岁以下代表队)的朴教练开始创造神话的地方就是该大会。朴教练方面的相关人士表示：“来越南之前，也有人怀疑之前执教韩国第三级联赛(昌原市厅)的朴教练的实力。不过，他通过亚足联23岁以下锦标赛，一下子成了英雄。”2018年1月在中国结束的第三届比赛中，朴教练凭借强大的动力和细心的选手管理的“爸爸领导力”带领越南队获得亚军。 此后，在2018年铃木杯、2019年东南亚足球锦标赛等比赛中夺冠，一路高歌猛进的朴教练，在此次大赛之前还在泰国当地准备了蛋糕，为选手们举行生日派对等，延续着“爸爸领导力”。8日，他还亲吻了生日门将Y埃利尼埃的脸颊，吸引了人们的视线。越南媒体《凤达》报道说，“朴教练用突发行动缓解了选手们的紧张情绪。” 越南要想通过小组赛(4支球队中的前两名)晋级淘汰赛，必须超越中东势力(阿联酋、约旦)。朴教练曾率领A代表队在亚洲杯和世界杯预选赛中击败过两支球队。他信心十足地说：“我们球队和中东球队打过很多场比赛，对对手十分了解。” 越南将在小组赛第二场比赛中迎战约旦队(13日)，然后在小组赛最后一轮(16日)迎战朝鲜队。虽然朝鲜足协已经通知亚足联她们不参加下个月在济州岛举行的女足奥运会最终预选赛，但他们还是正常参加了在泰国举行的男足最终预选赛。时隔44年再次冲击奥运会决赛圈的朝鲜中场球员金禁哲在接受亚足联采访时表示：“为了在体力上变得更强，全队付出了很多努力。我希望在整个赛事期间，队员们都能展现出自己最好的竞技状态。”

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