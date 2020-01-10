来自中国的五千人旅游团访韩，萨德部署以来的最大规模. January. 10, 2020 07:51. by 朴喜梯 min07@donga.com. 9日，在仁川延寿区松岛国际会展中心举行的某企业活动中，聚集了约5000名中国游客。2016年，受中国报复萨德(THAAD•高空导弹防御系统)的影响，中国游客被禁止到韩国进行团体旅游，此次是访韩的单个旅游团中规模最大的一次。 据仁川观光公社透露，中国保健食品销售公司“溢涌堂”的职员们7、8日分乘40架客机，对仁川进行为期6天5夜的访问。在此期间，他们将参加企业活动、韩流歌手招待演出等活动，然后前往月尾岛、中国城、景福宫、乐天世界、南山N首尔塔等地。在仁川，由于下榻的酒店不足，只够一半游客入住，而剩下的人将前往京畿始兴、光明等地并呆在那里。 近两年，溢涌堂先后选派了2000至3000名优秀员工前来奖励旅游。仁川观光公社社长闵敏弘表示：“以北京、上海等中国大城市为中心，韩国旅游限制‘限韩令’正在解除。今年计划再引进2、3个旅游团。”

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