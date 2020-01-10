伊朗“私语”伊拉克将进行空袭……因避免人员伤亡，美国就此收手“克制扩大战事”. January. 10, 2020 07:52. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、开罗=常驻记者 李世炯 lightee@donga.com,turtle@donga.com. 美国总统特朗普当地时间8日表示，不会就伊朗对伊拉克境内美军基地进行导弹攻击采取军事应对，这让双方间事态一路扩大的矛盾暂时得以缓和。据悉，伊朗在发射导弹前已提前通知伊拉克，采取了避免与美国发生全面战争的措施。但有分析认为，由于伊朗国内对革命卫队“圣城旅”司令卡西姆·苏莱马尼的死亡仍抱有强烈的报复舆论，加上什叶派民兵的追加攻击等变数，危机随时都有可能再次爆发。 分析认为，特朗普对伊朗的导弹攻击采取的回应程度比预想的要低，是因为没有美国人伤亡，而且考虑到了11月的大选。对于面临大选的特朗普来说，中东地区的战争被认为是他必须避免的最坏情况。伊朗拥有52万多名现役军人和2000公里以上射程的中程弹道导弹，与伊朗的全面战争对美国来说也是个负担。而且，这与特朗普声称“美国不再是世界警察”、让美国从包括中东在内的海外纷争中抽身而退的承诺相违背。 外媒分析认为，对于特朗普总统而言，一方面没有一名美国人死伤，加上伊朗表示今后不会再次发动攻击，以及伊朗提前向伊拉克通报了攻击计划等，成为特朗普“也可以就此收手”的根据。 据美联社报道，对于特朗普总统的决定，共和党战略家的亚历克斯·科南特评价称：“这与要发出强烈的恐吓、实际上避免武力冲突的当前外交政策模式相吻合”，“特朗普一方面在大选之前打造了强硬的形象，同时成功地安抚了希望结束中东地区无穷无尽的战争的支持者。” 有分析认为，瑞士了解伊朗的进攻计划，并在随后的斡旋中发挥了某种作用。美国通过此举，事先将基地内的兵力疏散到掩体内。实际上，外交安保部门核心参谋聚集在白宫状况室的时间是7日下午2点。这意味着，从伊朗发动攻击（下午5时30分）的3个半小时前起，就已经掌握了伊朗攻击的动向。 特朗普总统当天断言：“美国实现了能源自立，这种历史性成就改变了我们的战略优先顺序”，“我们很独立，不再需要中东的石油。”分析认为，美国再次确认了基于对中东战略转变而在今后撤军的立场。与此同时，他还表示，“将敦促北大西洋公约组织（北约）进一步参与中东事务”。这意味着，美国将从中东问题上脱身，欧洲的邻国则必须填补这一空缺。 但这并不意味着美国与伊朗的冲突局面就此结束。一旦发生意想不到的“突发变数”，火药库随时可能重新起火。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，8日晚12时左右，美国驻伊拉克大使馆所在的巴格达“安全地带”（绿区）受到两枚火箭弹的打击，局势一度紧张。

한국어