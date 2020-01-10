起锚的联推委，应该成为联合反文中间、保守势力的平台. January. 10, 2020 07:52. by 郑渊旭记者 jyw11@donga.com. 自由韩国党和新保守党参与的革新联合推进委员会（联推委）昨天成立。联推委宣布，将以两党为中心，追求反对文在寅政权的中间、保守势力的大团结。前议员朴亨俊担任联推委委员长，自由韩国党和新保守党也同意组建联合委员会。开始了以包括韩国党和新保守党在内的泛保守阵营为中心实行大联合的讨论。 联推委提出“革新和联合”作为联合中间、保守势力的大联合原则。以自由和公正的时代价值为中心，追求反对文在寅政权的所有势力的大联合。执政党与群小野党联手成立了泛执政圈“4+1”协议体，强行处理了作为选举规则的《公职选举法》和《高层公职人员犯罪调查处（简称公调处）法》等，但在野党表现出无力。在这种情况下，为了体现牵制和均衡的民主原则，泛保守势力的联合也是必要的。我们不能执念于微小的差异而损害联合的大义。 联推委在协议中表示，“不能再让弹劾问题成为国会选举胜利的障碍”。对前总统朴槿惠的弹劾立场差异，成了泛保守势力内部分裂和矛盾的导火索。本应对抗文在寅政府独断专行的泛保守势力处于支离破碎的状态。如果淹没在追究过去弹劾时功过的矛盾之中，保守势力的分裂将成为常态，大联合的道路只能离我们越来越远。齐心协力的联合，是近来的时代要求。 但是，联推委的成立只是迈出了中间、保守势力联合讨论的第一步。一旦进入正式讨论阶段，很有可能就组成联合政党或议会选举公推的份额展开心理战。即使是在联推委层面上达成一致意见，也会在自由韩国党或新保守党内部的讨论过程中被阻止。如果这种矛盾进一步激化，将难免受到国民“比祭祀更关心供品”的批评。参与联推委的势力们要表现出彻底放弃既得权的大局姿态。国民会关注其诚意。

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