伊朗对美国进行报复性攻击,“反击时美国友邦也是目标”. January. 09, 2020 07:46. by 开罗=常驻记者 李世炯、华盛顿=常驻记者 李正恩 turtle@donga.com,lightee@donga.com. 伊朗当地时间3日就因美军无人机攻击而死亡的革命卫队“圣城旅”司令卡西姆·苏莱马尼进行了报复。 据伊朗国家通讯社IRNA和美国有线电视新闻网(CNN)报道,伊朗8日向两个驻扎在伊拉克的美军基地发射了10多枚导弹。打击地点位于西部安巴尔省的艾因阿萨德空军基地和埃尔比勒基地,袭击发生在美军炸死苏莱马尼的凌晨1时20分。行动代号为“殉教者苏莱马尼”。目前尚不清楚伤亡情况。伊朗最高领袖哈梅内伊9日说,“昨晚(的行动)是打美国的耳光”。 由于伊朗军队的直接报复,近来局势紧张的美伊关系可能进一步不顺畅。特别是,有分析认为,如果此次空袭造成美军伤亡,事态可能会升级为全面战争。去年12月27日,伊拉克境内亲伊朗的什叶派民兵攻击导致本国平民死亡后,美国曾发动大规模空袭。 《华盛顿邮报》和美联社等媒体援引美国国防部相关人士的话报道说:“到目前为止没有人员伤亡,损失也不大。”不过,伊朗已经预告将对美国及其友邦进行新一轮攻击,情况可能会恶化。《德黑兰时报》等一些伊朗媒体还援引与伊朗革命卫队关系密切的消息灵通人士的话报道说,“此次导弹袭击造成超过80名美军死亡。” 美国国防部在确认被袭事实后,表明了将立即进行应对的意志。美国国防部发言人乔纳森·霍夫曼说:“我们正在核实现场的死伤情况。我们将采取一切必要措施,保卫在伊拉克的美国人员、伙伴和盟友。” 美国总统特朗普计划于8日上午发表对国民声明,表明应对伊朗攻击的方针。7日晚,他在结束与参谋团的会议后在推特上写道:“一切还好(All is well)”,“正在对死伤者和损失规模进行调查,到目前为止很好(so far, so good)。”他补充说:“我们拥有比全世界任何地方都装备精良的最强军队”,“明天早上将发表声明。”白宫说,特朗普总统当晚与德国总理默克尔等欧洲和中东地区的盟友及友好国家的领导人通电话,商讨应对措施。

한국어