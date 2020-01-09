青瓦台苦思向霍尔木兹海峡派兵，“非常慎重地应对”. January. 09, 2020 07:46. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 青瓦台8日就向霍尔木兹海峡派兵问题表示，“将非常慎重地对待”。国防部也召开紧急对策会议，开始检查应对态势。 青瓦台相关人士当天表示：“（中东局势）处于非常严峻的状况之中。”就是否向霍尔木兹海峡派兵问题，该人士表示：“与6日召开的国家安全保障会议时的立场没有太大变化。”当时，青瓦台就伊朗局势紧急召开国家安全保障会议，虽然表示“讨论了为稳定（霍尔木兹海峡）地区局势的国际努力做出贡献的方案”，但并未就派兵问题做出结论。 美国驻韩国大使哈里·哈里斯7日公开要求韩国派兵，但青瓦台对此持保留态度，这是因为中东地区的军事紧张感达到了顶点。伊朗革命卫队8日宣布：“如果美国的友邦加入美国反击我们的导弹攻击，他们的领土将成为我们攻击的目标。” 此外，韩国国防部当天下午在国防部长郑景斗的主持下，举行了由国防部及联合参谋本部主要人士参加的有关中东局势的紧急对策会议。

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