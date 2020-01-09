孙兴慜的身价高达1032亿韩元，位列EPL第25位. January. 09, 2020 07:47. by 兪載泳 elegant@donga.com. 国际足球联盟(FIFA)评价孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)为“今年仍有1000亿韩元价值的球员”。 FIFA下属的国际体育研究所(CIES)在8日发表的《2020年欧洲五大联赛球员的预期转会费》报告书中，将孙兴慜的身价评价为7850万欧元(约1032亿韩元)。也就是说，要想在没有所属球队同意的情况下带走孙兴慜，除了年薪之外，必须向托特纳姆热刺队支付上述转会费。只是比去年的9330万欧元(约1219亿韩元)有所下降。 即便如此，这一身价在效力英超(EPL)、西甲、德甲、意甲、法甲等五大联赛的所有球员中可以排在第54位，在EPL球员中排名第25位。CIES只挑选了可以得到5000万欧元以上转会费的球员，而孙兴慜是唯一入选的亚洲球员。 2015年以3000万欧元(约392亿韩元)的转会费从德国勒沃库森队转会到托特纳姆热刺队的孙兴慜的身价在2017年来到4480万欧元(约523亿韩元)，2018年出战雅加达-巨港亚运会男足比赛，并夺得金牌之后，身价飙升至1.023亿欧元(约1337亿韩元)，达到了顶峰。 另外，法国的基利安•姆巴佩(巴黎圣日耳曼队)继去年之后身价再次成为身价最高的球员。代表EPL的前锋拉希姆•斯特林(曼城)和穆罕默德•萨拉赫(利物浦)紧随其后。与萨拉赫搭档的塞内加尔特级选手萨迪奥•马内(利物浦)排名第五位。 去年12月23日，孙兴慜因在与切尔西队的比赛中被罚下场，被禁赛3场，并在6日英格拉足总(FA)杯与米德尔斯堡队的比赛上复出，他将在12日的主场比赛中挑战本赛季的联赛领头羊利物浦(19胜1平)。热刺队最近3场比赛1胜1平1负，战绩不佳。 孙兴慜很有可能代替因伤缺席的哈里•凯恩担任最前方攻击手。对手的防守肯定会集中。在克服这些困难的同时，还要与边路联系，争取破门得分。孙兴慜信誓旦旦地表示，“我们除了凯恩之外，还有很多球员可以担任前锋。我们做好了在任何情况下进行战斗和竞争的准备。”

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