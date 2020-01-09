托韩流热潮的福，把TOPIK当“韩国版托福”来培养. January. 09, 2020 07:47. by 崔예나 yena@donga.com. “啊！我考上了三级。虽然在写作领域的分数不是很高，但是听力和阅读领域的得分很高，非常开心。” K-POP、韩国电视剧、韩国旅行等有关韩国的内容用英语制作，订阅者达15万名的英国人YouTuber M老师最近在确认自己韩国语能力考试(TOPIK)应试结果的视频中大声喊叫，很高兴。相当于中级水平的TOPIK3级是国内大部分主要大学要求留学生的成绩。该帖子下，有多个不同国籍的人为自己获得的TOPIK级数而自豪的留言。 随着韩流热潮的加强，想学习韩国语的外国人也暴增。评价不以韩国语为母语的外国人或海外侨胞的韩国语使用能力的TOPIK去年在83个国家共有37万人报名。反映这种现象的TOPIK将从2022年开始转换为IBT(Internet Based Test)方式。因为目前的PBT(Paper Based Test)方式，由于题纸印刷、配送和答卷收集等时间较长，无法满足爆发式增长的外国人需求。 1997年以2692名申请者(报考者)开始的TOPIK，以去年末为基准，累计志愿者达到了282.5263万名。据主管TOPIK的教育部下属国立国际教育院透露，报名人数在最近3年间平均每年增加15%左右。12日实行的2020年第一次考试的应试者有3.6万多名，与去年同期相比剧增了20%。预计今年报名总人数将达到45万人。 应试生增加的主要原因是韩流热潮。国立国际教育院相关人士表示：“因为以防弹少年团(BTS)为代表的韩流，为了学习韩国语和验证实力而参加TOPIK考试的情况很多。” 因为韩流，超越对韩国语的好奇心，为了来韩国留学或从事相关职业而参加TOPIK的外国人也很多。因为要想在韩国大学、研究生院学习或获得就业签证，必须取得TOPIK成绩。 TOPIK的人气尤其以东南亚地区为中心正在不断扩大。 越南每年举办TOPIK的次数最多，为5次。因为在越南，只要会说韩国语，工资水平就会翻一番，再加上足球教练朴恒绪的人气，掀起了韩国语热潮。 由于缅甸和尼泊尔对前往韩国就业的需求较大，所以每当TOPIK注册日，就会从凌晨开始在受理处前排起长龙，考试当天考场周边的宿舍也会被抢购一空。 在东帝汶教TOPIK的一位讲师表示：“因为韩国文化产品很受欢迎，所以在上课时会利用BTS音乐和韩剧。看到为了在工资高的韩国工作而学习韩语，心里很是激动。”出于这种原因，86%的TOPIK申请者是10多岁和20多岁的年轻人。 国立国际教育院认为，如果将TOPIK转换为IBT方式，可以将目前每年最多6次的考试次数增加到12次。为此，还将引入题库系统。现在，每一道考试题的出题委员都像高考一样集体住宿，在严密的保密环境下出题。 IBT方式将在2022年首先引入到包括韩国在内的报考需求大，有IT基础的中国、日本、中国台湾、越南等国家。像非洲的情况，扩大至IT基础设施不足的国家需要4年左右的时间。通过IBT方式和题库系统的引入，使TOPIK成为托福一样的世界性权威考试，这是国立国际教育院的目标。 IBT方式适用于目前正在实施的△听力 △阅读 △写作(只限于TOPIK II考试)领域和明年首次引入的口语领域。在口语领域，如果以个别采访的方式实施，需要很长时间，而且评价者的主观必然会介入，因此从明年开始首先引入IBT方式。但是，由于剩余的领域暂时以PBT方式实施，因此，口语领域的报考者可以选择是否参加考试。国立国际教育院正在研究，如果TOPIK在全世界范围内完全转换为IBT方式，口语领域也必不可少的方案。

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