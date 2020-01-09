三星与哈曼共同开发的5G通信设备明年将被装备在宝马电动车上. January. 09, 2020 07:47. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星电子和哈曼共同开发的第5代（5G）移动通信车用通讯装备“远程通信控制单元”（TCU·Telematics Control Unit）将搭载在宝马公司的电动汽车上。 三星电子8日在举行“CES 2020”的美国拉斯维加斯国际会展中心表示：“5G TCU将搭载在从明年开始批量生产的宝马电动车‘iNEXT’上。”三星电子2016年收购音响及电装（汽车内电子产品）专门企业哈曼后，在电装领域产生了协同效应。三星电子副会长李在镕正在推进的未来事业中，汽车专场被认为是核心事业领域。 三星电子在此次CES 2020中直接展示了5G TCU技术。采用5G技术的TCU能为车辆提供大量信息，并体现多种连接式汽车服务。在行驶过程中，用户可以实时下载高清内容和地图，也可以不间断地进行视频会议。 三星电子电装事业组长（副社长）朴钟焕（音）表示：“在哈曼的销售额中，电装部门以每年10%的速度增长”，“在5G TCU领域，将位居世界第一。” 实际上，哈曼继去年4月从中国电动汽车制造企业北京新能源汽车股份有限公司（BJEV）获得数字酷派（车内多功能显示器）订单后，正在扩大电装部门，向将于本月上市的现代汽车劳恩斯GV80提供音响。

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