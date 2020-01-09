《寄生虫》入围优秀制片人奖......美国媒体“赢得奥斯卡金像奖的概率大大提高”. January. 09, 2020 07:48. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 5日，获得美国金球奖最佳外语片奖的奉俊昊导演(51岁)的《寄生虫》入围了全美电影制片人协会(PGA)优秀制片人奖的候选名单。PGA颁奖典礼与金球奖一样，被认为是预测下月9日第92届奥斯卡金像奖颁奖典礼能否获奖的风向标。 据美国电影专业媒体《IndieWire》7日报道，《寄生虫》入围了将于本月18日举行的PGA优秀制片人奖的候选名单，一同入围的还有萨姆•门德斯执导的《1917》、昆汀•塔伦蒂诺执导的《好莱坞往事》、托德•菲利普斯执导的影片《小丑》等。《1917》和《好莱坞往事》在金球奖中分别获得了最佳影片和最佳剧本奖。《小丑》也在去年9月获得威尼斯国际电影节金狮奖，因此竞争将十分激烈。 《IndieWire》方面表示：“1990年创立的PGA优秀制片人奖在过去30年间共21次授予跟奥斯卡颁奖典礼最佳影片奖一样的作品为最佳影片奖。”这意味着，在PGA颁奖典礼中获得好成绩的作品在奥斯卡获奖的概率很高。

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