“记住死亡”. January. 09, 2020 07:48. . 大使是指受最高权力者之命派遣到外国的外交使节。意为大使的英语单词“Embassy”的词源也是拉丁语“Ambactus”，具有臣子、仆人等含义。汉斯·荷尔拜因的《大使们》是将16世纪大使的面貌与时代面貌一起展现的杰作。荷尔拜因出生于德国，但曾是英国宫廷画家，1553年为纪念法国大使访问伦敦创作了这幅画。在长宽各2米多的巨大画面中，出现了两个实物大小的男子。 他们以绿色窗帘为背景，隔着放有珍贵物品的架子站着。身穿昂贵的毛皮大衣、威风凛凛的左边男子是当时29岁的让·德丹特维尔罗·弗朗索瓦一世派往英国国王亨利八世的外交使臣。右边的男子是让的朋友、圣职者乔治·德·塞尔布罗，当时25岁的他后来也成了法国大使。 架子右边，是放有日晷、各种天文观测仪器的土耳其产的地毯，下面是地球仪、算术教科书、赞美诗书和断线的鲁特琴。这些物品象征着知识、教养、艺术和宗教。特别是，鲁特琴是象征和谐的乐器，但是绳子断了，暗示了新教与旧教、学者和圣职者的矛盾。 当时欧洲在马丁·路德进行宗教改革后，宗教矛盾十分严重，科学的发展使人们对知识的信心受到动摇。所以他们带着阻止英国与罗马教皇厅决裂的艰巨任务来到了伦敦。事实上，在画中，最值得关注的是画在下端的严重扭曲的骷髅。这是座右铭“Memento Mori（记住死亡）”的象征。 荷尔拜因在具有权势、知识、教养的大使肖像上刻画“死亡的形象”，让人联想起国王的臣子和最高权力者国王也难逃死亡的命运。其中包括着认识到财富、权力和世俗成功是何等虚妄，必须和平、谦虚地生活的教训。美术评论家

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