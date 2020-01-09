中东全面战争危机……要慎重考虑派兵问题，同时明确为同盟做贡献的意志. January. 09, 2020 07:47. by 李哲熙记者 klimt@donga.com. 伊朗昨天向伊拉克两处美军基地发射了十余枚导弹。这是在对美国炸死伊朗军方实权人物卡西姆·苏莱马尼进行“血的报复”行动。虽然具体损失规模尚未披露，但如果美国展开全面反击，中东可能会陷入全面战争。特朗普总统在推特上留言说：“一切还好。我们有最强大的军队。” 伊朗的报复性攻击比预想的要快。考虑到内部的反美舆论，伊朗有必要明确抗战的意志。但似乎不会马上走向全面战争。尽管伊朗迅速采取报复行动，但仍提出“比例性攻击”。避开与军事强国的对决、进行零星报复的可能性很大。美国也警告称，特朗普总统会进行名为“非均衡反击”的更大的回击，但全面开战需要得到议会的认可和国际协同等过程。特别是从特朗普总统的不介入主义倾向来看，也许他的声音很大，但行动会很慎重。 韩国作为美国盟友，不能“隔岸观火”，也不能轻易跳入危险的火坑。伊朗甚至威胁攻击美国本土，并警告其他国家说：“如果参与美国的反击，将成为攻击目标。”今后，如果伊朗攻击中东的石油设施或封锁霍尔木兹海峡，进口中东原油比重达70%的韩国经济将面临巨大困难。 此前，韩国政府从保护韩国船舶和为海洋安全做出贡献的角度出发，一直考虑分阶段派兵霍尔木兹。这相当于将派往亚丁湾海域的青海部队投入到霍尔木兹护卫联合体的活动上，但今后派兵性质将发生很大变化，而且很难得到国会的同意。但即便如此，讨论方向也不能改变。有必要慎重考虑派兵的规模、时间、方法等，并表现出为同盟做贡献的意志。 霍尔木兹派兵有可能成为平息美国围绕防卫费分摊额磋商等同盟悬案的不满情绪的机会。特别是，文在寅政府要就陷入紧张局面的朝核谈判上希望美国采取灵活态度，没有理由在与盟国协商派兵问题上犹豫。对同盟的要求后退、失去信任的愚蠢外交无法守护国民生命和国家利益。

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