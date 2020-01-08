国政基调应以冷静的现实认识代替自夸和对朝求爱. January. 08, 2020 07:49. by 郑渊旭记者 jyw11@donga.com. 文在寅总统昨天在新年贺词中表示：“希望南北双方共同努力，尽快具备朝鲜国务委员会委员长金正恩回访首尔的条件。”文在寅总统接着说，“为了韩半岛的和平，虽然需要国际性的解决，但也有一些事情可以通过南北之间的合作来解决”，强调了重启开城工业园区和金刚山旅游的必要性。在新年贺词中，包括“和平”17次、“南北”14次等，关于韩朝关系的关键词出现频率最高。文在寅总统的三次新年贺词中都对南北关系给予了相当大的重视。 文在寅总统多次要求金正恩回访，但如今令人怀疑真的是致力于金正恩回访成功的时候吗？金正恩曾在2018年9·19平壤南北首脑会谈上承诺年内回访，但去年2·28河内朝美会谈破裂后回访告吹。金正恩去年底召开劳动党中央全体会议四天，一边鼓励准备进攻性措施和自力更生，一边抓紧了紧张的缰绳。这是排除韩国、提高对美施压力度的典型的悬崖战术。如果对这种朝鲜动向没有冷静的判断，可能引发“安全错觉”。 更何况文在寅总统的新年贺词中并没有提到无核化。本来应该以无核化为前提制定韩朝关系的蓝图，但是现在本末倒置了。如果不努力无核化，只强调单独的南北合作事业，美国主导的对朝制裁合作战线就会出现裂痕。 文在寅总统对经济现实的认识也有很多令人担忧的地方。文在寅总统虽然对去年一年的经济成果给予了肯定的评价，但不知道有多少国民和经济专家会认同这样的评价。据推测，增长率仅为2%多或已跌至1%左右。除了1980年油价波动、1998年外汇危机、2009年全球金融危机等3次之外，这是历史上最差的一次。出口比前一年减少了10.3%，是10年来的最大减幅。虽然文在寅总统表示“连续11年实现贸易顺差”，但去年的贸易顺差（392亿美元）比前一年减少了44%，是典型的“不景气型”顺差。民间企业创造的“好工作岗位”在减少，如果主张用税金创造的临时工作岗位是雇佣恢复趋势，那么就是对经济指标的误读。 如果考虑到在不到100天的时间里举行的选举、只强调想突出的部分，今年将更加难以摆脱停滞局面。企业现场要求，让企业切身感受到规制改革和革新成长。直面亮起警告灯的经济现实，如果需要，就应该果断更换经济指挥塔。如果满足于现有惯性，国民将无法感受到变化。

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