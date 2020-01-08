应英国巴比肯中心的邀请，即将在伦敦演出的笛子和笙演奏家朴志夏. January. 08, 2020 07:51. by 林熙允记者 imi@donga.com. 国乐器演奏家朴志夏(35岁，女)应英国巴比肯艺术中心的邀请，将于31日在伦敦举行演奏会。巴比肯中心是欧洲引以为豪的世界性文化机构。朴某将演出的圣卢克教堂是伦敦交响乐团练习、演出、录音的“主场”。这也是韩国音乐界罕见的喜事。 2日在首尔麻浦区见到的朴某说：“巴比肯的节目编排人在BBC广播等听过我的音乐后，去年联系了我。能在伦敦交响乐团的空间里演出，我感到非常神奇和高兴。”这是巴比肯中心亲自策划的当代音乐(Contemporary Music)系列活动的一部分。波兰音乐家瓦茨瓦夫•吉姆佩尔和朴某将分成1、2部分进行表演。 自由穿梭于笛子、笙、扬琴之间，演奏亲自作曲的音乐的朴某，在2016年和2018年发表的两张个人专辑受到了海外媒体的称赞。英国的《卫报》和BBC、美国的《Pitchfork》和《SPIN》等著名媒体称赞了朴某的音乐世界，并把她的专辑列入了“年度专辑”目录。 “笛子和笙(又称笙簧)几乎没有改良过，是保留原始模样的乐器。但是在海外会听到有种电子音乐的氛围和产生未来感的评价，很有意思。” 朴某的音乐生涯是从小学时学习开始长笛的。升入国乐中学，她学习了笛子。笙是进入韩国艺术综合学校修的副专业。敲着弦发声的扬琴则是自学的。 “Philos是与爱欲、神爱不同的爱情。对我来说是对声音和时间的爱。反复和集中是我接近那种爱的方式。” 朴某的作曲方法非常简单。以瞬间浮现的形象为基础，用一种乐器制作即兴旋律。录音后反复听好几次。与冥想相媲美的工作。 “如果高度集中反复听某个录音区间，就会神奇地听到不存在与那个地方的其他声音。” 这时拿起其它乐器，将声音堆起来。不用看乐谱。就这样制作的第二张专辑收录曲《Thunder Shower》在30秒内将听众吸引到另一个世界。以优美的分散和音开始，粗糙的扬琴打弦，像是将颜料重叠，产生朦胧效果的英国画家威廉-特纳(1775~1851年)的笔墨。一片灰蓝色的天空倾泻而下，犹如星光灿烂的声音风景。实际上雨水和雷声混杂在一起。朴某对噪音和音乐相结合的形式非常感兴趣。 “在江西区盐仓洞录制的歌曲《Walker：In Seoul》中，演奏期间在室外设置了麦克风。路过的摩托车和公交车的声音，实时一起包含其中。我喜欢德国音乐家尼尔斯•弗拉姆，他把现场音、电子音乐和钢琴的界限模糊了。” 朴某的2020年将会如雷雨般猛然降临。她将受邀参加澳大利亚墨尔本的亚洲托帕艺术节(2月)和德国蒙海姆三年展(7月)。近期，她将于11日在首尔中区文化空间“Piknic”的“Silent Films & Alive”舞台上亮相。德国电影大师F W•穆尔瑙执导的无声电影《日出》将配上她亲自创作的新音乐。 “我也不知道我的音乐类型是什么。 国乐融合、世界音乐的框架现在完全不合适了。说成简约、实验性的现代音乐，这样解释可以吧？我只是想继续寻找美妙的声音。”

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