现代汽车“个人飞行器2028年实现商用化”，加速开放式创新. January. 08, 2020 07:50. by 金道炯 dodo@donga.com. 7日(当地时间)在美国拉斯维加斯拉开帷幕的世界最大家电•信息技术(IT)展示会“CES2020”正在成为“开放式创新(Open Innovation)”的现场。因为不仅是产业间的壁垒，我军和敌军的跨界合作也在加速。为了生存，与竞争公司携手合作的努力到处都在发生。 最具代表性的事例就是在此次CES中被选为最高话题的现代汽车和优步之间的合作。6日，举行媒体活动的现代汽车为了体现未来移动出行的蓝图，提出城市空中交通(UAM)和特种用途车(PBV)、移动换乘枢纽(Hub)等答复，并公开了微缩模型。 UAM是在日益拥挤的大都市以利用电力垂直起降的个人飞行器(PAV)为基础，将航线利用为新的移动通道的服务。PBV是一辆在从地面向目的地移动的途中为乘客提供定制服务的车辆，而移动换乘枢纽则是将UAM和PBV连接起来的概念。 现代汽车和优步的合作有望通过PAV实现。两家公司称，共同打造了5人乘的概念车“S-A1”。在移动出行服务威胁传统汽车产业的情况下，与“未来竞争者”的领头羊优步的合作也正式确定了下来。现代汽车也跻身为移动出行服务企业行列，因此与优步的合作更加成为话题。 当天，在媒体面前露面的现代汽车集团首席副会长郑义宣表示：“要想变身为智能移动出行解决方案的提供企业，主要动力之一就是与世界产业界领袖的合作。能与优步这样的世界级企业一起工作，感到非常高兴。”。关于现代汽车的此次未来移动出行蓝图，国内交通规制机关国土交通部高层负责人也来到现场，表明了积极的合作意向。现代汽车认为2028年将实现UAM商用化。 迎来未来汽车转换、移动出行服务扩散等模式转换期的汽车业界正像现代汽车和优步的事例一样，积累着实验性的开放式创新的成功事例。有着“中国特斯拉”之称的拜腾在此次CES上发布了一款中型运动型多功能车(SUV)的量产车，同时展示了无国界合作的典型案例。也就是说，为了体现车辆内部的各种信息娱乐功能，不仅与维亚康姆CBS(视频流媒体、游戏)、AccuWeather(天气)、Icudo(语音识别控制)等美国企业合作，还积极与日本的Access(内容平台)等多家跨国企业进行合作。 三星电子和苹果被认为是智能手机市场上最大的竞争对手，他们的举动也备受关注。 三星电子在开发新的人工智能(AI)技术的同时，推出了大幅强化对iPhone等苹果用户兼容性的计划。瞄准“千禧一代”的纵形电视“The Sero”具有智能手机靠近电视机后，可以将智能手机画面直接呈现在电视画面上的同步化功能“Tap View”。这款手机原本就与Android操作系统兼容，从今年新机型开始修改了战略，iPhone也能实现同步。三星电子影像显示事业部总经理韩钟熙强调表示：“事实上，在韩国国内亮相只实现了一半。为了抓住全球市场，也需要拥抱苹果的iOS操作系统。”三星电子在此次CES上还公开了加强与苹果电视的内容连接性计划。LG电子也在AI平台领域上，不仅拥有自主技术，还利用亚马逊Alexa、谷歌助手、Naver Clova等多种平台，积极进行开放式创新。

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