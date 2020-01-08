文在寅在新年贺词中表示：“为促成金正恩回访，南北共同努力”. January. 08, 2020 07:50. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅总统通过新年贺词再次提议朝鲜国务委员会委员长金正恩回访韩国。对于国际社会的对朝制裁，文在寅总统表示：“将继续为重启开城工业园区和金刚山旅游而努力。”金正恩委员长公开宣布新战略武器后，朝美对话处于更加胶着的状态，但是面对4月议会选举，文在寅总统明确表示，要把改善韩朝关系放在今年国政目标的优先顺序。 文在寅总统7日在青瓦台本馆发表的新年贺词中表示：“希望南北双方共同努力，尽快具备金正恩委员长回访的条件。”这是文在寅总统自去年1月举行新年记者招待会后首次直接提及金正恩委员长的回访。 文在寅总统还表示：“在朝美对话陷入僵局、甚至担心南北关系倒退的现在，为成功举行朝美对话而努力的同时，进一步探索增进南北合作的现实方案的必要性更加迫切。”为此，他再次提议△重启开城工业园区和金刚山旅游△非军事区一带的国际和平地带化△连接南北之间的铁路和公路。文在寅总统就朝鲜最近的挑衅征兆表示：“炫耀武力和威胁对谁都没有好处。”在8800字左右的新年贺词中，一次也没有提到无核化。 在去年各项经济指标恶化的情况下，文在寅总统承诺，“今年将使出口和设备投资回升至正数，从而带动增长率的上升”。他还说，“政府稳定房地产市场、保护实际需求者、抑制投机的决心非常坚定”，“在同不动产投机的战争中绝不会输掉”。 在野党对新年贺词提出了批评。自由韩国党院内代表沈在哲表示：“文在寅总统对现实的认识出现了严重的问题。自吹自擂。” 文在寅总统在发表新年贺词后还主持召开国务会议，表决通过了《高层公务员犯罪调查处（简称公调处）设立法公布案》和《公职选举法公布案》。《公调处法》将在官报刊登等公布6个月后实施，因此，公调处预计将在7月中旬左右设立。

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