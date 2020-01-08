美国在印度洋部署6架B-52战斗机，对伊朗施压. January. 08, 2020 07:50. by 开罗=常驻记者 李世炯、华盛顿=常驻记者 李正恩 turtle@donga.com,lightee@donga.com. 随着美国与伊朗发生军事冲突的可能性增大，美国当地时间6日决定向印度洋派遣6架“B-52”战略轰炸机，并向中东增派4500名海军和海军陆战队士兵。伊朗政府则针锋相对地提及1988年7月因美国海军误判被击落的伊朗飞机“IR-655”的290名遇难者。 美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道说，美国为摆脱伊朗导弹和无人机攻击的射程范围，当天将紧急派遣6架“B-52”飞机前往印度洋上的迪戈加西亚空军基地，而不是中东最大的美国空军基地卡塔尔乌代德。报道说，增派的4500名士兵将搭乘水陆两栖舰“巴丹”号航空母舰，首先被派往地中海，然后准备对伊朗作战。 伊朗总统哈桑·鲁哈尼当天在推特上留言说：“提到数字‘52’的人应该记住‘290’。千万不要威胁伊朗。”这是针对美国总统特朗普4日提及从1979年11月开始的444天里，52名美国人在伊朗德黑兰美国大使馆被扣为人质的事件，并表示“正在瞄准伊朗的52个设施”。当时美军误以为是伊朗空军飞机，用导弹击落了民用飞机“IR-655”。 《华盛顿邮报》当天报道称，特朗普政府为了制裁要求美军撤离的伊拉克，正在着手起草草案。特朗普总统在前一天伊拉克议会表决通过美军撤军决议案后，愤怒地表示：“将对伊拉克实施前所未有的制裁。”在伊拉克有名望的什叶派神职人员穆克塔达·萨德尔说，“如果美国不离开伊拉克，伊拉克将成为‘第二个越南’”，要求美国撤军。 在这种情况下，特朗普总统的亲信、白宫高级顾问凯利安·康威当天在华盛顿白宫接受记者的提问，就与伊朗谈判的可能性表示：“如果伊朗像正常国家一样行动，总统应该会敞开心扉。”这是美国3日炸死伊朗革命卫队“圣城旅”司令加塞姆·苏莱马尼后，美国高级官员首次谈及与伊朗进行对话的可能性。

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