日本产睫毛膏-眼线膏中含有放射性物质. January. 08, 2020 07:50. by 魏恩智记者 wizi@donga.com. 在日本产著名睫毛膏和眼线膏中检测出了禁止用于化妆品生产的原料放射性物质，食品医药安全处立即中断了相关产品的销售，并采取了产品召回措施。 7日，食品医药品安全处表示，日本化妆品企业FLOW FUSHI生产，海地拜克斯国际公司进口•销售的7种“FLOW FUSHI黑色睫毛膏(MOTE MASCARA)”和3种“FLOW FUSHI黑色眼线膏(MOTELINER)”中检测出了放射性物质“钍(元素符号Th)”和“铀(元素符号U)”。 相关产品中确认的数据为最多每年1亿分之9mSv(毫西弗特)，虽然是极少量程度，但放射性物质不能用于化妆品，因此采取了中断销售的措施。普通人的最大年辐射量安全标准是1mSv。食品医药安全处相关负责人介绍说，检测到极少量的放射性物质，不存在现有用户受辐射的风险。 购买该产品的消费者可以向进口公司或购买处退货。食品医药安全处今后将同关税厅、原子能安全委员会一起加强对进口化妆品的通关阶段监控。在此过程中，如果从进口化妆品中检测出放射性物质，将暂时停止销售，并进行集中回收和检查。

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