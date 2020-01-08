孙兴慜因去年末的红牌退场表露痛苦心情. January. 08, 2020 07:51. by 李元洪 bluesky@donga.com. “根本没想到。真的很痛苦。我正在努力从这样的情况中学到一些东西。” 对于去年年底被红牌罚下一事，孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)表示：“我会尽快忘记，为即将到来的比赛做好准备。” 孙兴慜7日在接受英国媒体《每日邮报》采访时表示。“在球队节礼日(圣诞节附近比赛集中期间)和新年比赛期间，自己只能在球场外观看比赛，非常痛苦。我很高兴能回来。” 上月23日，孙兴慜在与切尔西队的英超比赛中因脚踢对方球员而被红牌罚出场外，此后受到了停赛3场的处罚。去年5月和11月分别对阵伯恩茅斯和埃弗顿时，他也被红牌罚下，仅去年一年，他就得到了3张红牌。 5日，孙兴慜通过英格兰足总(FA)杯第3轮(64强赛)对阵2级联赛球队米德尔斯堡队的比赛复出，但未能取得进球，球队最终以1比1与对方握手言和。 对于球队主力前锋哈里•凯恩(27岁)因腿筋受伤将缺席两个月的情况，孙兴慜表示，“凯恩是我们队最重要的球员。我再也不想看到队友受伤了。作为一名球员，不管遇到怎样的情况，都必须做好战斗和竞争的准备。我在和米德尔斯堡的比赛中作为最前方攻击手出战，这是主教练的选择。我只是了遵从了主教练的选择。”

한국어