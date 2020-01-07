中东战云中特朗普的“冲动”和金正恩“冒险”肆虐的韩半岛. January. 07, 2020 07:43. . 美国与伊朗的对抗，令中东战云密布，美国总统特朗普5日就朝鲜核问题表示：“我不认为他（朝鲜国务委员会委员长金正恩）会毁约。不过，他也有可能。”特朗普所说的，是金正恩有可能打破作为维持朝美对话局面的前提的朝鲜中止核试验和试射洲际导弹的约定。 过去，面对朝鲜的一系列威胁，特朗普总统一直强调，“金正恩会遵守承诺”。这样的他提出金正恩有可能毁约，这分明是向朝鲜发出警告的信号。更进一步说，特朗普可能是基于美国情报当局的朝鲜动向报告，担心朝鲜有可能进行实质性挑衅。虽然特朗普总统忙于应对伊朗的“以血还血报复”的威胁，但他仍毫不放松警惕，认为朝鲜核问题对美国来说是不可忽视的威胁。 中东矛盾的根源在于伊朗核开发。伊朗已经宣布中止履行特朗普总统于2018年5月单方面退出的核协议。至此，伊朗核问题协议搁浅。特朗普总统声称对伊朗的报复将给予更严厉的惩罚，并警告“不均衡的反击”，也是考虑到核扩散的缰绳在中东和东北亚同时松开的最坏情况。 虽然美国拥有强大的军事力量，但同时进行“两场战争”负担很大。因此，朝鲜核问题非常有可能在美国的关注中落后。但是，考虑到不可预测的“特朗普变数”，很难认为朝核危机指数会下降。据外媒报道，特朗普总统决定暗杀伊朗军队实权人物的过程令人惊愕，非常冲动。对朝鲜的应对也没有什么大的不同。 特朗普总统的所有关心都和年底的大选联系在一起。在弹劾政局下，加上周边劝阻他的“成年人轴心”也消失了，他的“政治本能”会更加迸发。对朝鲜挑衅的惩罚可以超乎想象，也可以对朝鲜的妥协达成更宽容的协议。但是，朝鲜也一直将这种情况当作机会。虽然短期内可能会有所收敛，但很有可能发动冒险主义，试图利用混乱的挑衅，引导有利的谈判。 随着中东的不稳定，韩半岛的局势面临着更大的不确定性，尤其是局面已经交给了朝美两国首脑的冲动主义和冒险主义倾向。无论是危局，还是草率的妥协，韩国很有可能被排除在这一过程中。原本与美国就霍尔木兹派兵和防卫费分担额磋商等悬案堆积如山。政府应打起精神，加强韩美合作，检查安保态势。

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