亲卫队的陷井. January. 07, 2020 07:50. by 历史学家 /. 几天前，笔者去了一趟位于龟尾的一利川战役现场。一利川战役是高丽和后百济进行的最后决战。在龟尾堡附近，洛东江被分成Y字型，周围有一片宽阔平坦的田野。确切的战斗现场虽未查明，但大致推断出这周围田野的某个地方。后三国时代非常有趣。当时，弓裔、甄萱、王建等具有个性的领袖和像庾黔弼这样的名将登场亮相。多次在战术上也发生了非常有趣的激战，像公山城、曹物城战役等戏剧性战斗也很多。 尽管如此，后三国时代还是充满了谜团。因为是激变期，所以似乎留下的记录不够多。封面是趣味十足的，但真正打开书，内容太差了。甄萱的失败是诸多谜团之一。甄萱是后三国时代最伟大的战争英雄，他的铁骑军最强。在与围绕新罗与高丽展开的激烈竞争中，甄萱也取得了胜利。但奇怪的是甄萱没能治理占领的新罗。尽管后来连攻来的王建都予以痛击，但新罗的大部分地区还是向王建投降了。 甄萱率领着一支强大而忠诚的铁骑军团。这意味着亲卫势力非常强大。尽管如此，王位还是因为儿子们的政变而被夺走。虽然很难知道确切的情况，但从推测来看，历史中经常会出现战争胜利而政治失败、征服领先而统治落后的事例。这种不幸发生的原因之一，就是亲卫势力的依赖症。在战斗中忠诚的亲卫军团是胜利的源泉，也是全部。但统治需要包容所有人。战场上存在胜者和败者，明确的敌人和我军。但在社会上，这一界限模糊。这是世人皆知的明摆着的道理，但要付诸实践并不容易。如果被亲卫势力包围，与战场不同，在宫廷连控制亲卫势力都很难。400年后的李成桂也被儿子和亲卫势力夺走了王位。因为他没有体会国王和首长的差异。

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