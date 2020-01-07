让博若莱新酒风靡全球的“法国葡萄酒皇帝”杜宝夫先生去世. January. 07, 2020 07:49. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 被誉为“博若莱葡萄酒皇帝”的世界级葡萄酒经销商乔治•杜宝夫(Georges Duboeuf)当地时间4日在其位于法国的家中因脑溢血去世。享年87岁。杜宝夫是让法国葡萄酒在全世界流行的巨商。特别是，他将在勃艮第州的博若莱地区刚出产的葡萄酒“博若莱新酒(Beaujolais Nouveau)”培育成国际知名品牌。 据《法新社》等媒体报道，杜宝夫1933年出生在法国东部长榭，6岁开始帮助经营葡萄农场的家族长大。10岁以后，他不仅负责制作葡萄酒，还负责骑自行车把葡萄酒送到地区内的餐厅。在此过程中，他不仅掌握了生产葡萄酒的知识，还获得了区分优质葡萄酒的嗅觉和对葡萄酒流通•营销的与众不同的感觉。 长大成人后，他给自己起了个名“Winery”。以强调严格品质及彻底卫生管理的葡萄酒铸造为龙头，使事业不断发展壮大。上世纪50年代他成立了葡萄酒生产者协会，带头宣传博若莱地区产的葡萄酒。 值得一提的是，杜宝夫还传播了喜欢红酒的新方式，得到了广泛的响应。一般葡萄酒要经过长时间的发酵才能味道好，才是高级的葡萄酒。但他注意到法国博若莱地区的传统文化，即直接饮用刚生产的葡萄酒。他将之前没有的概念“新鲜葡萄酒”商品化，将“博若莱新酒”培育成新的葡萄酒品牌。 因每年秋天用收获的葡萄制作后，不等到第二年发酵熟成，而是在11月份直接喝的博若莱新酒的高涨人气，原本比波尔多地区知名度低的博若莱地区的其他红酒也获得了很高的人气。他还扩展了博若莱新酒节，使其成长为世界级的葡萄酒活动。BBC报道说：“他2018年将公司传给儿子的时候，每年向全世界销售的葡萄酒达3000万瓶。”博若莱葡萄酒协会“Inter Beaujolais”主席多米尼克•皮龙对故人追思道，“(杜宝夫先生)将博若莱的旗帜插遍全世界。”

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